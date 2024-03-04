紐約麻疹病例今年已有2例 衛生局籲家長快帶孩子打疫苗

根據市衛生局最新統計，截止本周，全市公校和特許學校中，95.3%的學生接種了最新的MMR疫苗，但比疫情前的98.5%尚有差距。(路透)

已經連續兩年未現麻疹病例的紐約市 ，今年以來出現兩例感染病患，然而兒童疫苗 接種率卻呈下降趨勢，令市衛生局緊急呼籲家長，盡快帶領孩子施打麻疹、腮腺炎、德國麻疹(MMR)疫苗。

根據市衛生局最新消息，今年迄今，全市已記錄兩例麻疹病患，雖然經調查都是在國際旅行後感染，並非本地傳播，但仍然需要引起家長關注，「每年發生幾例麻疹病患並不稀奇，但從2020年到2022年，紐約市一直沒出現相關感染案例，僅在2023年有一例發生，今年才開年不久，已經出現兩例。」

市衛生局表示，目前全美麻疹感染人數急遽飆升。而根據聯邦疾病防治中心(CDC)數據，從1月1日至2月22日，全美已報告35例麻疹病例，相比之下，去年全年僅有58例。今年的感染者主要集中在美國東部，包括費城在六周內連續發現九名病患，新澤西州出現至少一名病患，引起當局關注。

因為麻疹病例爆發點比鄰紐約市，導致市衛生局官員和專家感到擔憂，尤其是全市兒童疫苗接種水平持續呈現下降趨勢，且尚未恢復疫情 前的高接種率。

根據市衛生局最新統計，截止本周，全市公校和特許學校中，95.3%的學生接種了最新的MMR疫苗，但比疫情前的98.5%尚有差距。

負責疾控的市衛生局副局長奎因(Celia Quinn)表示，分析疫苗類型和年齡組後，發現全市麻疹免疫率比2019年下降了2%至16%。缺席疫苗接種的主要是當前四歲至六歲的兒童，根本原因在於家長推遲了常規醫生檢查，導致孩子沒能及時進行疫苗更新。

「我們看到疫情期間，出現很多關於疫苗的錯誤信息傳播，導致家長們對兒童疫苗接種心生疑慮。」奎因指出，MMR疫苗經科學證實有效，全市95%的接種率就足以支撐群體免疫，然而只要低於這一數字，就有爆發群體感染的風險。

市衛生局官員建議市議會，禁止不符合疫苗要求的孩子到校上課。(市府提供)

在本周市議會聽證會上，奎因向議員們提議，市議會應該和市衛生局聯合向家長科普疫苗施打信息，並禁止不符合疫苗要求的孩子到校上課。