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亞當斯競選涉貪案 華裔幕僚鄭祺蓉2住宅 突遭FBI搜查

記者張心／紐約報導
紐約市長亞當斯華裔幕僚鄭祺蓉住所遭FBI突擊檢查，其當日被暫停政府職務。(市長辦公室提供)
紐約市長亞當斯華裔幕僚鄭祺蓉住所遭FBI突擊檢查，其當日被暫停政府職務。(市長辦公室提供)

紐約市長亞當斯(Eric Adams)競選資金貪腐案風波再起，其重要募款人、特別顧問兼亞裔事務主任鄭祺蓉(Winnie Greco)的至少兩處屋宅，2月29日清晨遭聯邦調查局(FBI)突襲檢查，她本人在當日被暫停政府職務；亞當斯發言人對此拒絕置評，只稱市長本人尚未被控任何罪行。

29日上午約6時，十餘名FBI官員進入鄭祺蓉位於布朗士區Gillespie大道的家宅，並封鎖了該區域所有街道和交叉口，不允許任何人進入或離開。據悉，鄭祺蓉在該街道有兩處房產，當日均遭FBI調查；知情人士補充，尚有第三處正在被探員們搜查，但具體位置不明。

目前，尚不清楚對鄭祺蓉的突檢是否與市長本人有關，FBI發言人也沒有回應此次調查的重點是什麼，只稱「當局正在布朗士佩勒姆灣社區(Pelham Bay)Gillespie大道，對鄭祺蓉進行執法活動。」但拒絕進一步說明。

亞當斯的發言人萊維(Fabien Levy)回應，鄭祺蓉今日已暫停政府職務，請假離開所在崗位。「亞當斯市長未被指控任何不當行為，我們的政府始終遵紀守法，期望所有員工恪守嚴格的道德規範。正如我們反覆強調的，我們不對正在審查的事項發表評論，但將全力配合任何正在進行的調查。」

這是亞當斯近來第二次有「身邊人」被FBI調查。2023年11月2日早晨，其首席募款幕僚薩格斯(Brianna Suggs)位於布碌崙(布魯克林)的住家，同樣遭FBI探員突檢，疑與收受土耳其政府非法捐款有關。亞當斯本人也曾在去年11月7日晚間，被FBI探員帶走問話，其手機和平板電腦iPad等遭查封。

一周之後的11月15日，鄭祺蓉遭政治新聞網站「The City」指涉嫌以權謀私，要求競選志願者負擔自家裝修以換取市府工作，並曾讓企業高管捐款1萬元換購市長官邸活動入場券。雖然鄭祺蓉通過市府發言人否認了這些指控，但亞當斯在同月28日的記者會上表示，市府內部監管機構已經對鄭祺蓉展開調查，「但她仍然是市府員工，我見到她會用中文說『你好』。」

亞當斯 FBI 布朗士

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鄭祺蓉住所遭FBI調查 疑與競選貪腐有關

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