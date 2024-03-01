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鄭祺蓉遭調查…華社：盼查出資金流向 給社區交代

記者顏潔恩、邢易霖／紐約報導
過去為興建布碌崙牌樓，鄭祺蓉成立非營利組織協助募款，近日亞當斯則表示在華埠建牌樓也要籌款，遭有多人反對。圖為擬建華埠牌樓的劉錦廣場。(本報檔案照)
過去為興建布碌崙牌樓，鄭祺蓉成立非營利組織協助募款，近日亞當斯則表示在華埠建牌樓也要籌款，遭有多人反對。圖為擬建華埠牌樓的劉錦廣場。(本報檔案照)

針對紐約市長亞當斯(Eric Adams)的特別顧問兼亞裔事務主任鄭祺蓉(Winnie Greco)住家遭聯邦調查局(FBI)突擊檢查，雖然執法單位未明確說明突檢目的，但許多布碌崙(布魯克林)華裔社區人士2月29日認為，執法行動應與亞當斯貪腐案有關；他們也說，此前因興建牌樓一事，對鄭祺蓉的印象敗壞，希望真相水落石出，給已投入大量資金的華人一個妥善的交代。

鄭祺蓉於2012年設立非營利組織「中美紐約布魯克林牌樓協會(Sino America New York Brooklyn Archway Association)，負責從華裔社區募集資金，不願具名的8大道社區人士稱，提到「鄭祺蓉」這個名字，便想到那座「盼不來」的布碌崙牌樓，「她在這件事絕對要承擔所有的責任」。

該名人士表示，當時作為布碌崙區長的亞當斯和鄭祺蓉來到社區籌款時，當地華人正是衝著牌樓重要的象徵性和文化意義，長年來辛苦工作賺的錢，願意拿來資助這個項目。

他表示，鄭祺蓉一步接著一步將當地華人推入火坑，期間成立牌樓協會、組織社區會議透露進展，結果每次只為了要錢，「最後一次的會議，提到牌樓即將有設計草案，那都是好幾年前的事了」；而在她「升任」市府官職後，對於牌樓一事更是再也毫無聲息。

對於鄭祺蓉遭查，當地社區人士表示並「不意外」，也指出若她行事光明磊落，自然不會被人抓小辮子；既然現在被聯邦盯上，希望FBI可以徹查，「最好連布碌崙牌樓的資金走向也都查出來，給我們一個交代。」

還有社區人士說，在布碌崙牌樓目前「只聞樓梯響」後，鄭祺蓉好像沒這一回事，繼續出席華社活動，「很多人原以為亞當斯上任為市長就會有消息，結果卻得知他又答應在華埠建牌樓。

美國亞裔聯盟主席李天驥則希望鄭祺蓉能平安無事，他表示，亞當斯當時在競選市長時，曾與鄭祺蓉共同協助競選籌款，「每一項都是嚴格遵守法律規定，決不越雷池一步，不存在貪汙問題」；由於目前的消息僅限於搜查行動，至於此次FBI的搜查具體目的何在，是否涉及她的其他行為問題，他則不清楚。

亞當斯 布碌崙 華人

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