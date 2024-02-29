優質鋰電池 華社憂外賣郎買不起
紐約市議會28日表決通過了旨在加強電單車鋰電池管理的一系列法案包，其中包括禁止出售不合格鋰電池以及強制商戶普及安全須知等措施。華人社區及電單車銷售業者均擔憂，許多外賣郎並沒有足夠財力購買優質電池，如今鋰電池面臨的是技術發展上的瓶頸，根本解決之道是存儲和充電方面的技術革新。
對於過關的法案包，曼哈頓華埠一位不具名的電單車銷售業者在接受本報採訪時說，無論法律要求不要求，所有原廠製造的電池都會附有詳細的安全須知及使用說明等，「這難道不是常識嗎？」
至於不合格鋰電池的禁售令，這名業者則表示，優質電池價格高昂，比單車還貴，而很多外賣郎並沒有足夠的財力，「所以你覺得他們會怎麼辦？」
華埠商業改進區(Chinatown BID)行政總監陳作舟也表示，事實上，幾乎沒有華人店鋪會完全避免危險性很大的廉價甚至拼裝電池出售，因為價格問題暫時沒有合適的解方，「最好的電池2000多元一組，而一組電池根本不夠用，所以會有多少外賣郎負擔得起？」
陳作舟還說，鋰電池的火災威脅並非紐約獨有。在大量使用電動單車和汽車的中國也面臨著同樣的問題，比如就在近日，中國南京一高層居民樓就爆發鋰電池火災，造成大規模傷亡。
他說，鋰電池現在面臨的是技術發展上的瓶頸，急需的是存儲和充電方面的技術革新。如果成熟的新技術不出現，僅靠小修小補的立法，根本無法從根源上解決現在的問題。
另一方面，對於最近另一項要求低速電單車和滑板車車主像汽車一樣註冊和投保的新州提案，紐約的華人社區卻普遍歡迎，表示只有註冊車輛，才能有效管理車輛。投保看起來麻煩，但如果像汽車那樣委託有資質的地方進行檢測，也是實際與可行的。
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