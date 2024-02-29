優質鋰電池 華社憂外賣郎買不起

優質鋰電池價格昂貴，是不合格產品橫行的主因。而陳作舟認為，在當前存在的技術瓶頸下，想從根源上解決這個問題很難。(記者許君達╱攝影)

紐約市議會28日表決通過了旨在加強電單車鋰電池管理的一系列法案包，其中包括禁止出售不合格鋰電池以及強制商戶普及安全須知等措施。華人 社區及電單車銷售業者均擔憂，許多外賣郎並沒有足夠財力購買優質電池，如今鋰電池面臨的是技術發展上的瓶頸，根本解決之道是存儲和充電方面的技術革新。

對於過關的法案包，曼哈頓華埠 一位不具名的電單車銷售業者在接受本報採訪時說，無論法律要求不要求，所有原廠製造的電池都會附有詳細的安全須知及使用說明等，「這難道不是常識嗎？」

至於不合格鋰電池的禁售令，這名業者則表示，優質電池價格高昂，比單車還貴，而很多外賣郎並沒有足夠的財力，「所以你覺得他們會怎麼辦？」

華埠商業改進區(Chinatown BID)行政總監陳作舟也表示，事實上，幾乎沒有華人店鋪會完全避免危險性很大的廉價甚至拼裝電池出售，因為價格問題暫時沒有合適的解方，「最好的電池2000多元一組，而一組電池根本不夠用，所以會有多少外賣郎負擔得起？」

陳作舟還說，鋰電池的火災威脅並非紐約獨有。在大量使用電動單車和汽車的中國也面臨著同樣的問題，比如就在近日，中國南京一高層居民樓就爆發鋰電池火災，造成大規模傷亡。

他說，鋰電池現在面臨的是技術發展上的瓶頸，急需的是存儲和充電方面的技術革新。如果成熟的新技術不出現，僅靠小修小補的立法，根本無法從根源上解決現在的問題。