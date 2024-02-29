紐約市議會通過鋰電池法案包 嚴打非法販售商家

由市議員高步邇(Gale Brewer)提出的系列鋰電池法案包，於市議會以45比0全票通過。(市議會提供)

紐約市 議會28日通過系列鋰電池法案包，加大對非法鋰電池銷售的懲罰力度，強制商家向消費者科普鋰電池使用規範，違者將面臨最高2000元的罰款。

隨著電單車、電動滑板車及相關電動交通工具在紐約市普及，鋰電池引發的火災事故也迅速增加。根據市消防局數據，去年有267起火災由鋰電池引發，導致18人死亡、150人受傷。就在上周，亞裔 青年記者Fazil Khan喪命於哈林區電單車爆炸，成為全市今年第一起鋰電池致命事件。

為了防止此類悲劇事件的重演，由市議員高步邇(Gale Brewer)提出的系列相關提案，28日於市議會以45比0全票通過。其中第一項19-A法案，將強制所有販售電單車、電動滑板車及由電池驅動的移動設備的商家，必須在實體店和網店中，張貼鋰電池和儲能電池安全資訊指南，為消費者及時科普使用規範，否則商家將面臨150元至350元的民事罰款。

同時通過的21-A法案，將加強對鋰電池非法販售的打擊力度，賦予市消防局執法權。首次被抓到非法銷售的商家，將收到執法警告；第二次則被處以2000元的罰款，高於去年擬定的1000元。該法案還要求，若商家不能出示所販售鋰電池的合法安全認證，同樣將被處以最高500元的罰款。

系列鋰電池法案包還規定，如果三年內三次違反上述任何鋰電池銷售規定，則會被市府查封關店。目前，該法案包已經提交市長審核，待簽字後正式生效。

「法案重點是管理違規鋰電池的銷售，這樣才可能有效地減少火災的發生。」高步邇在記者會上表示，今年到目前為止，全市已經發生30起鋰電池引發的火災，顯示出科普鋰電池安全使用規範的緊迫性，「市府還需要採取更多強有力的執法行動，打擊並關閉不合法店鋪。」