獻聲「功夫熊貓4」 華裔吳漢章、陳露潭曝好萊塢變化

睽違八年,「功夫熊貓4」將於3月8日全美上映,近日為本片角色配音的華裔演員吳漢章與陳露潭(Lori Tan Chinn,音譯)接受了世界日報的獨家專訪,分享他們作為老牌亞裔演員 ,數十年間見證的好萊塢 亞裔演員處境的變化,以及他們逐漸從幕後走到台前的心路歷程。

據悉「功夫熊貓4」將融入更為豐富深入的中華文化元素,在製作陣容上也啟用了更多亞裔面孔,包括新晉亞裔導演斯汀(Stephanie Stine)與好萊塢亞裔影后奧(Awkwafina,原名林家珍)等。

吳漢章上周剛過完自己的95歲生日。去年,他憑藉著「媽的多重宇宙」(Everything Everywhere All at Once,又譯「瞬息全宇宙」)中的表演贏得了一致讚譽。他1953年首次踏入好萊塢。那時候,最具代表性的華人故事電影是「大地」(The Good Earth)。美國作家賽珍珠在中國生活了近40年。這部基於中國農村生活的小說曾榮獲諾貝爾 文學獎,大大改變了以往西方對於中國的刻板印象。不料在改編電影時,製作公司卻找來白人,化妝成為他們所認為的亞裔面孔來扮演亞裔。「他們認為我們中國人不會表演,不能擔當主角,不足以吸引觀眾,」吳漢章說。

吳漢章認為,「功夫熊貓4」的重要意義在於,它能夠將中華文化傳遞給下一代。距離上一部電影已有八年之久,而新作中也融入了許多關於中國文化和亞洲文化的新元素。他認為有不少小觀眾很可能是第一次看「功夫熊貓」系列電影;「我到時候一定會去參加首映,我很想看看觀眾們是什麼反應」。

「功夫熊貓」並非陳露潭首次嘗試配音。這位出生於西雅圖的演員是廣東台山移民後代。她1968年遷至紐約,踏上演藝旅程。70年代初期,陳露潭開始在劇院界尋找機會。「在那個時代,我們叫『裝飾性東方角色』(Ornamental Oriental)」,她說,白人演員會使用假眼皮來模仿亞裔的外貌,亞裔只能當配音,「在錄影帶上,一旦人們發現你是亞裔,他們就不感興趣了」。

陳露潭表示,近年來亞裔角色變得更為豐滿,擁有更多情感層次的變化,而「功夫熊貓4」這部電影也對中華文化進行了真實準確的描繪;「這次,不再是非亞裔面孔扮演的亞裔角色,而是我們亞裔自己成為了強大的主角,展現了最真實的自我。」