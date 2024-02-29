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獻聲「功夫熊貓4」 華裔吳漢章、陳露潭曝好萊塢變化

記者范航瑜／紐約報導
吳漢章認為，「功夫熊貓4」的重要意義在於，它能夠將中華文化傳遞給下一代。(取自採訪視頻)
吳漢章認為，「功夫熊貓4」的重要意義在於，它能夠將中華文化傳遞給下一代。(取自採訪視頻)

睽違八年，「功夫熊貓4」將於3月8日全美上映，近日為本片角色配音的華裔演員吳漢章與陳露潭(Lori Tan Chinn，音譯)接受了世界日報的獨家專訪，分享他們作為老牌亞裔演員，數十年間見證的好萊塢亞裔演員處境的變化，以及他們逐漸從幕後走到台前的心路歷程。

據悉「功夫熊貓4」將融入更為豐富深入的中華文化元素，在製作陣容上也啟用了更多亞裔面孔，包括新晉亞裔導演斯汀(Stephanie Stine)與好萊塢亞裔影后奧(Awkwafina，原名林家珍)等。

為本片角色配音的華裔演員吳漢章與陳露潭接受世界日報的獨家專訪。(取自採訪視頻)
為本片角色配音的華裔演員吳漢章與陳露潭接受世界日報的獨家專訪。(取自採訪視頻)

吳漢章上周剛過完自己的95歲生日。去年，他憑藉著「媽的多重宇宙」(Everything Everywhere All at Once，又譯「瞬息全宇宙」)中的表演贏得了一致讚譽。他1953年首次踏入好萊塢。那時候，最具代表性的華人故事電影是「大地」(The Good Earth)。美國作家賽珍珠在中國生活了近40年。這部基於中國農村生活的小說曾榮獲諾貝爾文學獎，大大改變了以往西方對於中國的刻板印象。不料在改編電影時，製作公司卻找來白人，化妝成為他們所認為的亞裔面孔來扮演亞裔。「他們認為我們中國人不會表演，不能擔當主角，不足以吸引觀眾，」吳漢章說。

吳漢章認為，「功夫熊貓4」的重要意義在於，它能夠將中華文化傳遞給下一代。距離上一部電影已有八年之久，而新作中也融入了許多關於中國文化和亞洲文化的新元素。他認為有不少小觀眾很可能是第一次看「功夫熊貓」系列電影；「我到時候一定會去參加首映，我很想看看觀眾們是什麼反應」。

陳露潭表示「功夫熊貓4」這部電影也對中華文化進行了真實準確的描繪。(取自採訪視頻...
陳露潭表示「功夫熊貓4」這部電影也對中華文化進行了真實準確的描繪。(取自採訪視頻)

「功夫熊貓」並非陳露潭首次嘗試配音。這位出生於西雅圖的演員是廣東台山移民後代。她1968年遷至紐約，踏上演藝旅程。70年代初期，陳露潭開始在劇院界尋找機會。「在那個時代，我們叫『裝飾性東方角色』(Ornamental Oriental)」，她說，白人演員會使用假眼皮來模仿亞裔的外貌，亞裔只能當配音，「在錄影帶上，一旦人們發現你是亞裔，他們就不感興趣了」。

陳露潭表示，近年來亞裔角色變得更為豐滿，擁有更多情感層次的變化，而「功夫熊貓4」這部電影也對中華文化進行了真實準確的描繪；「這次，不再是非亞裔面孔扮演的亞裔角色，而是我們亞裔自己成為了強大的主角，展現了最真實的自我。」

為本片角色配音的華裔演員吳漢章與陳露潭接受世界日報的獨家專訪。(取自採訪視頻)
為本片角色配音的華裔演員吳漢章與陳露潭接受世界日報的獨家專訪。(取自採訪視頻)

亞裔演員 好萊塢 諾貝爾

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