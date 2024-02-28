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紐約74男無證客擠地下室輪流睡40張床、用2廁所

記者高雲兒／紐約報導
家具店後方。(記者高雲兒／攝影)
家具店後方。(記者高雲兒／攝影)

紐約市執法機構在近日對皇后區南部李奇蒙丘(Richmond Hill)一家家具店就安全問題進行搜查時，意外發現該家具店後方建築的地下室住了74名無證客男子，他們輪流睡在40多張床鋪上，且共用兩個廁所；目前地下室已被清空，所有無證客均被送往庇護中心。

許多電單車充電被舉報 才發現

皇后區的一間家具店地下室住著74名無證客。(記者高雲兒／攝影)
皇后區的一間家具店地下室住著74名無證客。(記者高雲兒／攝影)

據悉，該家具店位於自由大道(Liberty Avenue)132-03號，附近居民近日向市府舉報，指家具店後方有許多電單車在充電，擔心恐造成安全隱患；26日深夜，市消防局前往該地址調查時，意外發現地下室竟然住了74名男子，他們大都是非洲裔無證客。

地下室無通風和自然光 多數是非裔

據描述，地下室十分擁擠，只有40多張床鋪，其中14張的上下舖，住客只能輪流睡覺，並排隊使用兩個廁所。房東還在未經許可的情況下，做了相關管道設施，但除此之外，70多人居住的地下室沒有通風和自然光。

租給他們住處的房東實際是個二房東，他是在該大樓一樓經營家具店的Ebou Sarr。他表示，租客不想流浪街頭，才出此下策。去年9月，市府曾頒布政策，要求單身無證客每隔30天重新申請入住庇護所，但因為手續和等待問題，很多無證客常常會在過渡期沒有住所。Ebou Sarr表示，自己也是移民，才想幫助他們，「他們真的好不容易才找到住的地方」；除了住所，他還提供三餐。

所有無證客均被送往庇護中心

家具店已被紐約市政府樓宇局張貼罰單，並清空地下室。(記者高雲兒／攝影)
家具店已被紐約市政府樓宇局張貼罰單，並清空地下室。(記者高雲兒／攝影)
住在地下室的74名無證客已被移到庇護所，市府也貼出公告。(記者高雲兒／攝影)
住在地下室的74名無證客已被移到庇護所，市府也貼出公告。(記者高雲兒／攝影)

市樓宇局(DOB)已要求所有住戶離開該住所，並給該建築業者發放兩張無許可施工和違規占用建築的罰單，所有無家可歸的住客都被轉移至布朗士(Bronx)的庇護所。在地下室旁邊，市消防局也確實發現許多電單車正在充電，造成安全隱患，他們還將就此進一步調查。

市長亞當斯：地下室事件只是個案

市長亞當斯(Eric Adams)表示，限制無證客居住時間是正確的政策，以避免更嚴重的預算危機，在該地下室發生的情況只是一個個案而已；他指出，從去年到現在有18萬人住進過紐約市的庇護所，11萬5千人離開後並沒有陷入類似的情況。

當被問及市府是否為會移民離開庇護所做交接準備時，主管庇護客安置工作的副市長伊索姆(Anne Williams-Isom)表示，在無證客停留的30天或60天裡，工作人員都會與他們進行交流，並做準備。

無證客 庇護 房東

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