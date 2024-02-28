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劉醇逸籲增加免費公車 應對堵車費

記者范航瑜／紐約報導
劉醇逸表示堵車費成功的前提，是有良好可靠的公共交通系統。(州議會提供)
劉醇逸表示堵車費成功的前提，是有良好可靠的公共交通系統。(州議會提供)

紐約州參議員劉醇逸(John Liu)在內的多名州議員和交通維權人士，27日在州議會集會，支持包括增加免費公車路線及班次的「正確實施堵車費」(Get Congestion Pricing Right)提案，呼籲為大都會運輸署(MTA)公車服務撥款9000萬元；支持者認為，該提案可減少民眾對私家車的依賴，以應對即將實行的堵車費計畫。

提案包括投資4500萬元用於擴展現有的免費公車試點(Free Bus Piliot)計畫。去年9月，州府為M116、B60、Bx18、S46/96和Q4線啟動了免費公車試點計畫。州議員則支持將此試點從現有的每區一條線路擴展到三條。該試點計畫施行以來，沿線乘客量提升了20%，此外，提案還呼籲投資4500萬元用於提升公車的頻次與可靠性，包括降低發車的間隔時間、延長運行時間等等。

提案支持者表示，公車作用主要在於連接地鐵站點，讓公共交通服務能覆蓋到那些離地鐵站較遠的市民，並提供快速的城際與跨區通行，減少對私家車的依賴。然而數據顯示，MTA公車速度全美墊底，平均時速僅為8哩，並且服務十分不可靠。有38%的公車乘客對服務可靠性不滿意。

劉醇逸表示，堵車費想要成功，必須先改善其他形式的公共交通，尤其是受堵車費影響最大的外區紐約人所賴以生存的公車服務；「如果我們想正確實施堵車費，我們需要優先考慮公車的班次和可靠性，並將免費公車試點計畫擴展到其他有需要的社區。」

目前的五條免費公車路線包括：在布碌崙的威廉姆斯(Williams)大道和弗拉蘭茲(Flatlands)大道之間運行的B60；東西橫跨曼哈頓、主要沿著116街、曼哈頓大道和西106街運行的M116；在皇后區東南部的坎布爾高地(Cambria Heights)和牙買加中心之間運行的Q4；在史泰登島(Staten Island)運行，連接聖喬治碼頭和西海岸廣場(West Shore Plaza)的S46/96號線；以及在紐約布朗士區西部運行的BX18(A/B線)。這些公車都標有免費標誌，並已覆蓋了OMNY讀卡器，以防誤扣車費。

堵車費 地鐵站 投資

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