嚴打非法賣大麻、風味電子菸 白石鎮2菸草店遭突查

這兩家商店都售賣香味電子菸，尤其受年輕人和青少年歡迎。然而這些產品在紐約州是非法的。(取自谷歌地圖)

市警長辦公室(NYC Sheriff's Department)近日突擊檢查皇后區 華人聚居的大學點(College Point)和白石鎮(Whitestone)兩家非法菸草商店，查獲了大量非法銷售的香味尼古丁蒸汽產品，以及無證銷售的大麻產品，沒收的違禁品共裝滿了數十個大塑料袋。

在20日的突擊檢查中，首先被警方盯上是位於當地150街、一家名為「白石必需品店」(Whitestone Essentials)的商鋪。在109市警分局的支援下，警長辦公室同時還突擊檢查了白石街上的Stoney菸草店，兩家店僅距500呎遠。

據了解，這兩家菸店的老闆已經被逮捕，被開具犯罪法庭傳票，並被罰總共19萬2100元。

這兩家商店都售賣受年輕人和青少年歡迎的香味電子菸。然而，這些產品在紐約州 是非法的。此外，這兩家店都還無證銷售包括大麻食品和卷菸在內的大麻類產品。

自從2021年紐約州休閒大麻合法化 後，類似的非法菸草店迅速增加、泛濫成災，而合法的零售許可證發放速度卻遠遠跟不上。這些看似便利商店的非法店鋪，一方面銷售日常飲料和零食，另一方面卻暗中販賣給未成年人未經監管的非法產品。

皇后區第19選區市議員帕拉迪諾(Vickie Paladino)也參加了本次突襲活動。活動前，她與警長辦公室(Sheriff's Office)主管米蘭達(Anthony Miranda)討論了如何通過立法行動協助打擊非法菸草店。