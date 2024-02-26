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班森賀盜賊 劫華裔老婦首飾 開車專找老人下手

記者胡聲橋／紐約報導
女賊尾隨受害者走進住宅前院。(監控錄像截頻)
女賊尾隨受害者走進住宅前院。(監控錄像截頻)

布碌崙(布魯克林)班森賀華人社區近日發生一起老人在光天化日之下遭搶劫的案件。盜賊開車在街頭遊蕩，找准目標後，立即下車搶劫，然後快速乘車逃離。警方稱，當天在附近街區還發生了第二起類似案件，他們懷疑是同一夥人所為，呼籲知情民眾提供線索。

女賊走出同夥開的灰色轎車。(監控錄像截圖)
女賊走出同夥開的灰色轎車。(監控錄像截圖)

第43區市議員前共和黨候選人譚瑩瑩(Ying Tan)在X(前稱推特)上發貼稱，22日下午大約1時，家住布碌崙17大道交86街附近的梁女士在自家門口，遭一名女性竊賊搶劫首飾，竊賊隨後乘車揚長而去。

監控錄像顯示，年老的梁女士推著一個助行器，緩慢走在回家的路上，當時，她已經走到她家隔壁的人行道上，一輛灰色轎車在此時悄悄停在她的身後，一名頭戴紅帽，身穿白色短袖上衣、黑色馬甲和藍色長裙的女性跨出轎車，緊隨著梁女士走進了她家停著一輛轎車的前院。這時，那輛灰色轎車也退到了梁女士家門前的馬路上。

譚瑩瑩在X上公布了她訪問受害者梁女士的錄影片段。梁女士說，這名女賊跟著她走到她家門口，和她打了一下招呼後，像遇到朋友一樣緊緊擁抱她，還做出親吻她兩邊面頰的動作。女賊用一隻手捂住她的嘴，另一隻手摘走了她圍巾下的項鏈。女賊接著抓住梁女士的手套，還想搶走她的戒指。

女賊坐車快速逃離現場。(監控錄像截頻)
女賊坐車快速逃離現場。(監控錄像截頻)

已經發覺遭搶的梁女士在女賊拿開捂住她嘴的手時，拼命叫喊起來。梁女士屋內的孫子聽到叫喊，打開窗戶大聲問奶奶是不是遭那名女子搶劫，並立即開門走了出來。這名女賊一見情勢不好，馬上逃走了。監控錄像顯示，這名女賊快步走到停在路邊、其同夥駕駛的的汽車旁，坐進前排乘客的位置，立即開車逃離了事發現場。

事發後梁女士報了警，62分局的警員迅速趕到現場進行調查，並表示將攜手其他分局，盡快破案。譚瑩瑩說，據警方介紹，當天下午，梁女士遭搶劫後，附近街區發生了另一起同一手法的盜竊事件，警方懷疑作案者為同一夥人。警方提醒居民，尤其是年長的居民一定要多加小心，謹防此類首飾盜竊案再度發生。

女賊走出同夥開的灰色轎車。(監控錄像截頻)
女賊走出同夥開的灰色轎車。(監控錄像截頻)

布碌崙 共和黨 華人

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