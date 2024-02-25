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紐約租客被逐人數創4年新高 參議員籲通過提案保護租戶 華人房東憂助長「租霸」

記者范航瑜／紐約報導
紐約市的住房空置率正處於1960年代以來的最低點，紐約市租客被驅逐的數量也回到疫情前的高點。(記者范航瑜／攝影)
紐約市的住房空置率正處於1960年代以來的最低點，紐約市租客被驅逐的數量也回到疫情前的高點。(記者范航瑜／攝影)

紐約市租戶在今年1月被驅逐的人數創下自新冠疫情爆發四年以來的新高，為保護租客，紐約州民主黨極左派州參議員薩拉查(Julia Salazar)呼籲，州府應迅速通過「正當理由逼遷」(Good Cause Eviction)提案；對此華人表示，現行法律偏袒租客，導致「租霸」橫行，呼籲立法者也應多考慮房東的利益。

「正當理由逼遷」提案，要求房東不能在沒有正當理由的情況下向租客施壓；薩拉查表示，有太多租戶住在不受租金穩定條例管制的房子裡，每天都生活在恐懼中，擔心租金可能突然暴漲、擔心租約可能突然無法續約，「保護租客權利已刻不容緩」。

目前，紐約市的住房空置率正處於1960年代以來的最低點，而紐約市租客被驅逐的人數，也回到疫情前的高點；數據顯示，今年1月的驅逐事件達1450起，幾乎與2020年同期持平。

新冠疫情期間，紐約市為保護失業及經濟困難者頒布了房客驅逐禁令，為失去工作和收入的租戶提供了保障，但該禁令於2022年1月中旬結束，針對租客的驅逐人數逐漸回升，但仍低於疫情前的水平；根據市府數據，去年共有約1萬2000起合法驅逐事件，與2019年的1萬7000起還有較大差距。

紐約市居民聯盟主席臧東慧表示，疫情期間，不少租客通過房客驅逐禁令得以保留居所，而近一年來由於禁令取消，他們失去法律保護而被驅逐，因此造成了最近的驅逐事件數量激增。

「現在的法律明顯偏袒租客。但房東也是人，遇到不少租霸卻無能為力，的確有不少租客失去工作或收入需要幫助，但這個幫助不應單由房東來承擔，法律應對平等保護所有人」；臧東慧也提到，目前華人社區中租霸現象「非常嚴重」，因此「正當理由逼遷」提案，也應多考慮房東利益。

去年的州議會會期間，「正當理由逼遷」住房系列提案都未過關。州議會與州長霍楚(Kathy Hochul)相互推諉，都表示是對方拒絕了住房計畫。包括華策會在內的華人團體都呼籲州議會通過。紐約法律援助會(Legal Aid Society)表示：「如果不這樣做，驅逐事件只會持續激增。更多家庭將流離失所，露宿街頭，為紐約市本就不堪重負的庇護系統造成更大壓力。」

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