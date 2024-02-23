康尼島海濱步道積雪 居民憂藏安全隱患

布碌崙康尼島海灘，在冬天成為民眾玩雪的地方。(記者顏潔恩／攝影)

紐約市 本月迎來幾次降雪，被積雪覆蓋的布碌崙 (布魯克林)康尼島 海灘成為民眾遊玩的去處之一，但通往海灘的海濱步道，被當地民眾抱怨未剷雪乾淨導致地面溼滑，希望市府協助將步道積雪清除。

消息指出，在降雪之後的2月18日，康尼島海濱步道靠近Stillwell大道的入口似乎未被剷除乾淨並撒鹽，導致一名年輕女子不慎摔傷，在等待救護車的過程中，她發現許多人也在同一區域滑倒。

該消息傳至當地的第13社區委員會，主席蒂亞茲(Lucy Mujica Diaz)指出，布碌崙南區居民經常會到康尼島海灘玩雪，過去曾就地面溼滑的情況聯繫市公園局(Department of Parks and Recreation)，但工作人員總以人手不夠來推脫責任，冬季期間從不清理海濱步道。

她也表示，按理來說，紐約市街道的除雪和撒鹽工作應由市清潔局(Department of Sanitation)進行，不過基於海濱步道不算是街區，因此不在其工作範圍之內，反倒由市公園局來維護。

當局發言人克拉克(Chris Clark)表示，儘管工作小組使用了機械化設備，用來維護全市超過2000哩的道路，但在一些地方仍需員工手動剷雪，這便包括了木製的海濱步道；他強調，因害怕會損壞木材，因此針對康尼島海濱步道的鏟雪工作不包含撒鹽和耕犁，工作人員只會手動剷除入口坡道至公共衛生間的道路。

針對海濱步道的剷雪工作，當局目前暫未披露會有更多的措施；根據國家氣象局(National Weather Service)預測，在可預見的將來都不會再下雪，但康尼島居民仍應謹慎，注意防滑。