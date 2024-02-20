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霍楚撥款1億 為全州50學區提供課業補習金

記者張心／紐約報導
紐約州長霍楚撥款1億元給全州50個學區，作為疫情後課業補習救助金和心理健康服務設施建設資金。(州長辦公室提供)
紐約州長霍楚撥款1億元給全州50個學區，作為疫情後課業補習救助金和心理健康服務設施建設資金。(州長辦公室提供)

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)日前宣布撥款1億元，給全州50個學區作為疫情後課業補習救助金，及心理健康服務設施建設資金，以幫助紐約州公校彌補疫情期間落下的學術和健康差距。

此次投資主要用於「疫情學業損失恢復」(Pandemic Learning Loss RECOVS)和「心理健康康復」(Mental Health RECOVS)兩項計畫，旨在為各學區學生提供更多學業輔導，並助力各校工作人員識別和應對學生心理健康問題。霍楚表示，這是疫情後重要的教育投資，幫助公校教職工識別學生課業差距，同時提供心理健康支持資源。

全州共15個學區成為「疫情學業損失恢復」計畫重點投資領域，其中紐約市獲得近2000萬元的資金，側面反映該學區在疫情期間落下的學術嚴重程度。

州長辦公室指出，這筆經費將幫助紐約市等學區確保資金穩定，從而恢復教師招聘和教學能力。州參議會紐約市教育委員會主席、參議員劉醇逸表示，「疫情加劇了公校的學術落後和心理健康問題，這筆投資將幫助我們的孩子和老師獲得所需的支持，進而重新回到教育發展的正規。」

全州共40個學區獲得「心理健康康復」項目資助，以擴大和支持心理健康校內資源，提高教職員工在識別學生心理健康問題的專業度，促進各校學生間的多元性、平等性和包容性。

心理健康 疫情 學區

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