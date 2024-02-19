反對遊民庇護所 雷哥公園居民再抗議

紐約市皇后區雷哥公園(Rego Park)的居民近日再次舉辦抗議活動，表達對將當地溫德姆花園酒店改建為單身男性庇護所的反對，不少華人參加。(記者高雲兒／攝影)

皇后區雷哥公園(Rego Park)居民18日再次舉辦抗議活動，反對將當地溫德姆花園酒店改建為單身男性庇護 所，現場亦有不少華人 參與；組織者表示，將在之後要求更多連署簽名，並聯繫當地市議員，甚至發起法律訴訟。

早在去年秋天，市府稱打算把位於雷哥公園93街61-18號的溫德姆花園酒店(Wyndham Garden Hotel)改為庇護所，為100名單身男性提供住宿，並預計最快於下月開放；就在溫德姆花園酒店對面，市府也打算在雷哥公園的郵政局旁邊建設為一家庭提供住宿的過渡性庇護所，預計於第二年開放。

而在本月7日，代表雷哥公園的第六社區委員會說他們沒有否決權，並全票通過兩個庇護所的建設計畫；聽聞此消息，數百名居民在半個月前發起抗議，並於18日再次聚集在溫德姆花園酒店前抗議，他們高舉寫有「不要更多遊民 庇護所」(No more homelss shelter)的標語牌，呼喊相應口號，其中也不乏華人。

雖然社會服務局此前表示，這不會是一個無證客庇護所，也不會讓人無限期地居住，但到場的居民並不買帳。住在附近的居民黃友興說，「紐約已經沒有更多的資源給這些庇護客了，庇護所的存在會給我們的社區、公園、學校、家庭帶來混亂，因為這些男人，白天會去所有我們去的地方，給我們帶來安全隱患，我們必須反對」。

來自附近的女住戶Stephanie Sunshine說，「想像一下，100個青壯年單身男人遊蕩的地方，和婦女兒童僅僅相隔一個街區，市府是在和我開玩笑嗎？」眾多居民指出，溫德姆花園酒店鄰近社區活動中心Lost Battalion Hall，並且與97街的216小學相隔幾個街區，與另一個庇護所的距離過於接近，不應該被批准。

參選第40選區州眾議員的尹導提到之前在大學點反對遊民庇護所的經驗，並表示將會繼續在此次抗議中抗爭。居民臧東慧說，如果這個庇護所按計畫建造，會毀了當地居民的社區和生活，他也批評第六社區委員會的不作為，「即使社委員沒有權力阻止市府，它仍然可以有一個決議，譴責這個過程不透明，並要求市府重新審查這個決定和地點」。