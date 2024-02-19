法拉盛走線客庇護所 多元宗教港灣

在每周五的「主麻日聚禮」，庇護所居民都會各自出錢出力籌辦豐盛的大餐，並歡聚一堂共享盛宴。(馬聚提供)

紐約市為了應對無證客，在過去一年已多次宣布財政告急。不過在這批無證客群體中，走線 赴美的華人卻較少進入政府的安置設施，而是多選擇投靠親友或尋求一些民間力量的幫助。在法拉盛附近的社區中，就有一處這樣的民間庇護 所。

這處名為「希望之傘」的庇護所，由回族人權倡導者馬聚主持籌辦，現已建立近一年時間，可供大約20人居住。馬聚介紹，庇護所成立之初，主要接待他的故交及通過社群平台相識的友人，他們多數都是來自中國西北地區的穆斯林族群。

而此後隨著消息流傳漸廣，擁有不同信仰的非穆斯林人士也前來尋求幫助，甚至還有到了紐約後無處可去、露宿街頭的漢族走線者。曾經在這裡臨時落腳的走線客，包括回、漢、薩拉、東鄉、保安、維吾爾 、哈薩克和蒙古族人，信仰伊斯蘭教、基督教、佛教的人，以及無神論者都在這裡擁有一席之地。

目前，「希望之傘」約定成俗的規則是只接待初來乍到者，為他們搭建一個臨時落腳的港灣，居民在拿到工卡後就要自覺搬走、獨立開始自己的新生活。

早年來美的Joe目前住在庇護所並負責主理日常事務。他介紹，這裡的居民通常白天會各自出門辦事或找工作，晚上大家便聚在客廳中聊天，交換實用的招工信息，也分享各自的人生故事。而在每周五的伊斯蘭教「主麻日」，大家通常會暫時放下手裡的工作前往清真寺禮拜，之後再回到庇護所大聚餐，「擁有各種信仰的人共聚一堂，像個和睦的大家庭。」

帶著一家四口去年年底剛剛抵達的吾麥爾表示，伊斯蘭教的信仰空間在中國當下受到壓縮，帶孩子去清真寺更是被嚴厲禁止。他原本在山東經營拉麵館，但為了追求信仰的自由而走線，當他第一次進入紐約的清真寺，才一吐心中鬱積了多年的壓力和憤懣。