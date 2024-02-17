華人跨州賣淫案 微信紀錄難翻譯…律師要求延長審理被駁

涉嫌運作跨國賣淫及女性販運遭起訴的陳圓圓(左)和徐蓉蓉(右)在屋外車內開心自拍。(取自起訴書)

涉嫌運作跨國賣淫及女性販運的華人 賣淫集團案，16日於紐約東區聯邦法院再度開庭，並定於年中宣判結果；其中代表多名被告的律師表示，由於證物包括中文的微信 對話內容，不僅紀錄龐大且難以全數翻譯，要求法官延長案件的審理時間，遭法官駁回。

根據法院文件，12名被告中至少有10人為華人，有至少兩人來自法拉盛 ，包括陳圓圓(Yuan Yuan Chen，姓名均為音譯)和徐蓉蓉(Rong Rong Xu)，被指派人「用擀麵杖惡意毆打」他人數小時，隨後表情愉悅地完成自拍。

12人被控31項罪名，其中包括勒索共謀罪、性販運共謀罪和州際賣淫共謀罪等。法庭指，該組織的犯罪活動包括但不限於性交易、暴力威脅和襲擊搶劫，地點遍及夏威夷州、堪薩斯州、密西根州、密蘇里州等地，但中心之一位於華人社區法拉盛。

16日東區聯邦法院再度針對該案開庭，被告陳思陽(Siyang Chen)、江波(Bo Jiang)、于吉龍(Jilong Yu)、陳亦初(Yichu Chen)和金強尼(Johnnie Kim)等人，穿著淺綠囚服出庭，其律師以微信紀錄容量過大為由，要求法官延長庭審時限。

儘管五人在庭中配有中文翻譯，但均面無表情、一言不發。江波和因病缺席的徐蓉蓉代理律師表示，由於證物包括被告手機，其所含微信聊天在內的大量存儲無法全數破譯導出，導致無法展示案件全貌、影響判決。

江波的辯護律師桑德森(Carla Sanderson)指，目前所掌握電子紀錄已需十個硬盤儲存，包括超過1萬頁聊天紀錄，但每逢打開大量文檔都會令電腦死機，影響理解證據進度。

桑德森還強調，自己去年12月才介入本案，且大量證據為中文需要翻譯，若仍按照年中審判的「緊湊時間線」推進，則會使江波「被迫」接受判決。

聯邦檢察官蘇亞雷斯(Sophia Suarez)和吳佳妮(Genny Ngai)反駁稱，儘管手機內容「極多」且聯邦調查局(FBI)也難以全數破解，但「有幫助的紀錄僅占一小部分」，因此不會影響案件分析；兩人還說，儘管有新律師加入，但鑒於控方曾出於好意分享微信紀錄翻譯版，相信案件「必須按時且可控」地進行。

法官維塔利亞諾(Eric Vitaliano)認為，當下時間安排「看起來足夠」，因此暫時不會延長，但希望控辯雙方協商。儘管如此，徐蓉蓉的律師杜伯利(Donald Duboulay)堅稱，哪怕「盡其所能」，依然「壓力過大」。