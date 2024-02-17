紐約今降雪 道路濕滑能見度低

紐約市16日、17日迎中度降雪，市府呼籲民眾做好出行準備。(記者邢易霖／攝影)

紐約市 緊急事務管理局(NYC Emergency Management Department)16日發布全市旅行預警，影響時間自16日(周五)至17日(周六)；表示全市將出現2吋的中度降雪，雖風暴移動迅速，但在影響時間內能見度將略有降低、道路濕滑，提醒民眾注意，同時換邊停車將暫停。

根據預報顯示，主要降雪時段在16日凌晨3時至17日早6時，市將有2吋的中度降雪，史泰登島 最高可達3吋，預計不會有大範圍的降雪，至17日午後則有零星小雪；根據市府，此波降雪將不會對紐約市有重大影響，但在降雪時段能見度略有降低，可能導致出行輕微受阻。

風暴期間，風速約為每小時5至10哩，17日下午則可能出現每小時25至30哩的陣風，而隨著17日下午降雪結束，溫度將回升，有利於雪融，但夜間溫度將再次降至冰點以下，從17日晚到18日(周日)早晨，地面可能有部分結冰。

市緊急事務管理局已啟動冬季天氣應急計畫(Winter Weather Emergency Plan)，增加人員配備，市衛生局則將出動700多輛灑鹽車，在道路撒鹽確保路面安全。

市府提醒，將於17日暫停換邊停車，路邊咪表將持續運作，同時民眾也應預留出額外的旅行時間，避免自行開車，應使用公共交通工具；在戶外應穿著保暖、乾燥的衣服。民眾可註冊「NY Alert」獲取全州天氣預警，訂閱可參考https://alert.ny.gov。紐約市民可註冊免費警報系統「Notify NYC」，及時掌握最新情況，也可上NYC.gov/NotifyNYC，或撥打311了解最新訊息。