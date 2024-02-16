莊文怡偕同清潔局 巡檢華社擺攤亂象

市議員莊文怡與清潔局官員和華社代表巡檢布碌崙8大道。(記者胡聲橋／攝影)

紐約市議員莊文怡邀請多位市清潔局(Department of Sanitation)工作人員以及華社代表，於15日走訪了華裔商家聚居的布碌崙 (布魯克林)8大道 以及86街，了解非法占道擺攤問題；莊文怡表示，市清潔局承諾，將增加8大道和86街的執法次數，她也呼籲華社居民守法，自覺維護環境乾淨整潔。

當天莊文怡與市清潔局副主管伍爾帕斯(Jonathan Vulpis)等工作人員，以及華社代表黃啟旺、凌飛、王偉明等人，沿8大道48街巡訪至61街，一行人一邊查看違法占道擺攤的情況，一邊與商家交談，並提醒攤販，非法擺攤將面臨處罰。他們還對多處問題比較嚴重的地方拍照記錄。

此後，莊文怡又與伍爾帕斯、州眾議員 寇頓(William Colton)幕僚長賀立寧、布碌崙第11社區委員會地區經理埃利亞斯-帕維亞(Marnee Elias–Pavia)、以及華社代表李志波、陳麗娜等人沿86街從20大道巡訪至25大道，並對幾處非法占道擺攤問題較大的地點拍了照。

莊文怡說，8大道非法占道擺攤是一個頑疾，不僅造成商業區骯髒凌亂，影響逛街購物體驗，而且擠占人行道，讓道路變得不安全，容易發生各種交通事故。她這次邀請市清潔局的工作人員親自來看看，就是為了讓他們親身體驗一下問題有多麼嚴重，並促使他們提出具體對策。

從目前的情況看，增加市清潔局在華社商業區回收垃圾的次數，增加執法頻率和力度，都會有利於問題的解決。莊文怡說，作為市議員，她不僅會督促清潔局執法，更重要的是努力把解決非法擺攤問題的資源帶回社區。莊文怡還呼籲華社居民共同珍惜共有的街道，「社區是大家的。我們要一起讓社區變得更好。這不是某個部門或某個人的事」。