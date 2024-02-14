公校網課無法登錄 市府指責IBM

紐約市公校13日因天氣改為遠程上課，師生登錄遇到技術問題，市府指責IBM公司未做好充分準備。圖為暴雪天氣中的一所學校。(記者許君達／攝影)

13日紐約市降雪，全市公校 學生改在家遠程上課，但從當日清晨起，學生家長和教師就普遍反應無法登錄遠程課堂，市府將責任歸咎於提供技術支持的IBM 公司；不過也有教師表示，登錄方面的技術問題一直存在，校方如能提前做好準備，就會受影響較小。

13日的遠程教學，是在新冠疫情恢復實體課的首次。不過根據反饋，包括Google Classroom、Chromebook和Zoom等應用程式，均出現了登錄障礙。

根據公校官方13日早8時22分在X平台(前推特)上發布的消息，遠程課堂遭遇技術問題，需要IBM的授權才能登錄後台。據報導，不少教職員也表示當日無法登錄工作郵箱或遠程出勤管理系統。

市教育局長班克斯(David Banks)13日召開記者會，表示公校系統使用IBM的服務器進行單節點登錄，然後學生和教師再使用各自的帳戶登錄公校系統，然而「IBM沒有對突然暴增的網路流量做好充分的準備」；班克斯說，在13日早7時30分至8時之間，共有近100萬師生登錄上線，導致IBM的服務器崩潰，情況持續到當日中午11時40分左右。

網課系統崩潰引起家長罵聲，部分家長質疑為何不直接停課？班克斯表示，依法公校每年課時必須達到180天，但當前已經很緊張，才會決定停學不停課，以免違法；市長亞當斯 (Eric Adams)則指責因缺乏耐心而抱怨的家長「不負責任」。

皇后區某公立學校的華人教師王先生介紹，13日當天出現登錄異常師生的並非全部，他自己的系統便一直是正常的，但也了解到有同校教師需要反覆刷新頁面的情況。王先生透露，這種遠程課堂登錄異常的狀況其實很常見，他的帳號就曾經在不知情的情況下被莫名其妙地更改，報告了一個月才得以恢復，此次影響規模較大，才會引起眾怒。