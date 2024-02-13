委內瑞拉黑幫 藉移民潮滲入紐約搶劫

知情人士提醒，TdA成員極端暴力，通常在肩膀上有五角星和皇冠的纹身，也會刺鐘錶、球星喬丹、AK47、火車等紋身，如果大家遇到刺有這些紋身的南美族裔人士，千萬不要和他們發生爭執，時刻注意保全自身安全。(知情人士提供)

據消息人士透露，委內瑞拉一黑幫組織的不少成員，很可能已經藉無證移民 潮進入紐約，有的則住在無證客 庇護所內，他們常利用機車搶走路人的手機與錢包，執法人員提醒民眾千萬不要和有相關紋身的人員起爭執，「他們可能就是來自委內瑞拉的幫派分子，暴虐異常，對社會有高度危險性。」

紐約市 不少鬧市區，最近幾周持續發生盜竊和搶劫案件等，市警總局探長肯尼(Joseph Kenny)此前確認，自2023年11月以來，紐約市發生了62起搶劫案，其中34起發生在曼哈頓，而這些搶劫案都與至少14人組成的團夥有關。

這些團夥利用機車搶走受害者的手機，同時還搶走錢包，大多數受害者是女性。肯尼說，大多數劫匪都住在庇護所，他們通過WhatsApp接到主謀帕拉(Victor Parra)的命令，他是去年抵達紐約的30歲委內瑞拉移民；偷走手機後，犯罪分子會偷取和手機關聯的財務帳戶中的錢，並使用手機作不法交易。

根據外媒報導，執法部門懷疑此類搶劫與委內瑞拉一個名為Tren de Aragua、簡稱TdA的幫派有關，他們可能利用美國的無證移民浪潮進入美國，並藉此進行洗錢等犯罪行為。

據知情人士透露，不少TdA成員已經通過無證客身分進入紐約；紐約市警公布的機車搶劫模式，也符合TdA作案的特徵；TdA於2012年在委內瑞拉成立，是一個涉及南美洲各地的暴力幫派，在本國和哥倫比亞、秘魯、巴斯、智利等地區從事搶劫、販毒和人口販運，還曾經虐殺婦女和警察。

就在本月8日，一名年僅15歲、來自委內瑞拉的無證青年在行竊時槍擊遊客，並二度向警方開槍，他在9日被捕，人們擔心此少年可能也與該組織有關；市警總局局長卡班(Edward Caban)在此案發生後表示，由於警方對這些無證客的身分信息和犯罪紀錄難以追查，他們成了所謂的「幽靈罪犯」。