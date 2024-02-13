我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加本周末再降雨 恐又面臨洪水威脅

貝佐斯為何要搬到邁阿密？省下6億元…打造超級遊艇還有剩

委內瑞拉黑幫 藉移民潮滲入紐約搶劫

記者高雲兒／紐約報導
知情人士提醒，TdA成員極端暴力，通常在肩膀上有五角星和皇冠的纹身，也會刺鐘錶、球星喬丹、AK47、火車等紋身，如果大家遇到刺有這些紋身的南美族裔人士，千萬不要和他們發生爭執，時刻注意保全自身安全。(知情人士提供)
知情人士提醒，TdA成員極端暴力，通常在肩膀上有五角星和皇冠的纹身，也會刺鐘錶、球星喬丹、AK47、火車等紋身，如果大家遇到刺有這些紋身的南美族裔人士，千萬不要和他們發生爭執，時刻注意保全自身安全。(知情人士提供)

據消息人士透露，委內瑞拉一黑幫組織的不少成員，很可能已經藉無證移民潮進入紐約，有的則住在無證客庇護所內，他們常利用機車搶走路人的手機與錢包，執法人員提醒民眾千萬不要和有相關紋身的人員起爭執，「他們可能就是來自委內瑞拉的幫派分子，暴虐異常，對社會有高度危險性。」

紐約市不少鬧市區，最近幾周持續發生盜竊和搶劫案件等，市警總局探長肯尼(Joseph Kenny)此前確認，自2023年11月以來，紐約市發生了62起搶劫案，其中34起發生在曼哈頓，而這些搶劫案都與至少14人組成的團夥有關。

這些團夥利用機車搶走受害者的手機，同時還搶走錢包，大多數受害者是女性。肯尼說，大多數劫匪都住在庇護所，他們通過WhatsApp接到主謀帕拉(Victor Parra)的命令，他是去年抵達紐約的30歲委內瑞拉移民；偷走手機後，犯罪分子會偷取和手機關聯的財務帳戶中的錢，並使用手機作不法交易。

根據外媒報導，執法部門懷疑此類搶劫與委內瑞拉一個名為Tren de Aragua、簡稱TdA的幫派有關，他們可能利用美國的無證移民浪潮進入美國，並藉此進行洗錢等犯罪行為。

據知情人士透露，不少TdA成員已經通過無證客身分進入紐約；紐約市警公布的機車搶劫模式，也符合TdA作案的特徵；TdA於2012年在委內瑞拉成立，是一個涉及南美洲各地的暴力幫派，在本國和哥倫比亞、秘魯、巴斯、智利等地區從事搶劫、販毒和人口販運，還曾經虐殺婦女和警察。

就在本月8日，一名年僅15歲、來自委內瑞拉的無證青年在行竊時槍擊遊客，並二度向警方開槍，他在9日被捕，人們擔心此少年可能也與該組織有關；市警總局局長卡班(Edward Caban)在此案發生後表示，由於警方對這些無證客的身分信息和犯罪紀錄難以追查，他們成了所謂的「幽靈罪犯」。

知情人士提醒，TdA成員極端暴力，通常在肩膀上有五角星和皇冠的纹身，也會刺鐘錶、球星喬丹、AK47、火車等紋身，如果大家遇到刺有這些紋身的拉美人士，千萬不要和他們發生爭執，時刻注意保全自身安全。

TdA一成員在社群網站上的帳號。(知情人士提供)
TdA一成員在社群網站上的帳號。(知情人士提供)
知情人士提醒，TdA成員極端暴力，通常在肩膀上有五角星和皇冠的纹身，也會刺鐘錶、...
知情人士提醒，TdA成員極端暴力，通常在肩膀上有五角星和皇冠的纹身，也會刺鐘錶、球星喬丹、AK47、火車等紋身，如果大家遇到刺有這些紋身的南美族裔人士，千萬不要和他們發生爭執，時刻注意保全自身安全。(知情人士提供)

紐約市 移民 無證客

上一則

70歲獨居亞裔翁食物中毒 AI音響救命

下一則

紐約今迎2年最大降雪 降雪量料達8吋 公校改上網課

延伸閱讀

紐約布朗士一地鐵站發生槍擊 1死5傷 槍手在逃

紐約布朗士一地鐵站發生槍擊 1死5傷 槍手在逃
暴風雪將襲紐約 預計5-8吋…公校周二改上網課

暴風雪將襲紐約 預計5-8吋…公校周二改上網課
紐約新法上路…嚴防信用卡亂收費 商家須標明這數字

紐約新法上路…嚴防信用卡亂收費 商家須標明這數字
風暴再襲紐約或降雪釀災 州長示警

風暴再襲紐約或降雪釀災 州長示警

熱門新聞

26歲的洛漢妮·桑托斯(Lohanny Santos)在TikTok上哭泣的影片爆紅。(截自TikTok@lohannysant)

紐約26歲女在街上哭說找不到工作 影片逾2300萬點閱

2024-02-08 15:44
死者潘孝春親友到亞總會求助。(記者胡聲橋 / 攝影)

福建走線客抵美不到20天 紐約住處前酒醉摔亡

2024-02-06 10:32
華男林德安今年1月在法拉盛街頭突然昏迷，送醫不治。(親友提供)

偷渡來美一度失明 33歲華男紐約法拉盛街頭昏倒不治

2024-02-08 10:15
劉立洋在中國的家裡有對年近70的父母和一個14歲的女兒，被診斷出罹癌後有好幾次都想自己結束生命。(記者高雲兒／攝影)

艱辛來美 中國走線客又診斷罹癌

2024-02-10 09:38
根據紐約市長亞當斯(Eric Adams)5日宣布的試辦新計畫，500個無證移民家庭領取的糧食補助，金額將超過紐約市某些低收入民眾獲得補貼。（美聯社）

紐約宣布新計畫…這些無證家庭糧食補助 比低收入戶還多

2024-02-06 11:47
一場新的風暴即將在周一晚間抵達紐約市，並持續到周二，預計將帶來降雪、大風和洪水等惡劣天氣。(記者范航瑜／攝影)

風暴再度來襲 周一晚紐約或將降雪

2024-02-11 17:15

超人氣

更多 >
趙小蘭妹妹趙安吉車禍驟逝 年僅50歲

趙小蘭妹妹趙安吉車禍驟逝 年僅50歲
華女雪山遇難 遺體在瀑布懸崖間 旁邊沒路...

華女雪山遇難 遺體在瀑布懸崖間 旁邊沒路...
飛來橫禍…剛申請入籍 華婦綠燈過馬路遭撞亡

飛來橫禍…剛申請入籍 華婦綠燈過馬路遭撞亡
律師夫叮嚀「多喝水」…孕妻疑心暗查 驚覺遭7次下藥

律師夫叮嚀「多喝水」…孕妻疑心暗查 驚覺遭7次下藥
紐約大學18歲女子跳樓亡 學生批校方通報「官僚又遲緩」

紐約大學18歲女子跳樓亡 學生批校方通報「官僚又遲緩」