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70歲獨居亞裔翁食物中毒 AI音響救命

記者高雲兒／紐約報導
皇后區法拉盛一名70歲的獨居韓裔老人，因為食物中毒命懸一線，幸得人工智能音響所救，它及時提醒了醫護人員，讓老人得到及時就醫。(金兌錫辦公室提供)
皇后區法拉盛一名70歲的獨居韓裔老人，因為食物中毒命懸一線，幸得人工智能音響所救，它及時提醒了醫護人員，讓老人得到及時就醫。(金兌錫辦公室提供)

皇后區法拉盛一名70歲的獨居韓裔老人，因為食物中毒命懸一線，幸得人工智能音響所救，它第一時間通知了醫護人員，讓老人得到及時就醫；據悉，該人工智能音響是紐約州眾議員金兌錫在皇后區發起的免費項目之一，他藉此倡導民眾簽署倡議書，將該項目拓展到全紐約市。

這位70歲的老人名叫劉東秀(Doo Soo Yoo，音譯)，是一名韓裔癌症患者，平常獨居在法拉盛的家中。就在上周，他不幸食物中毒，並誤服了過量的治療胃酸過多的藥物「善胃得」(Zantac)。

幸好，他家中安裝的Nugu人工智能音響在發現劉東秀突然安靜下來後，立即將這一異常情況通知給了他的護理團隊。於是，護理團隊立即致電劉東秀，發現他無法正常回應，隨即趕到並將他送往醫院治療，挽救了他的生命。

劉東秀對Nugu人工智能音響的及時通報感到感激。據了解，該音響除了定期提醒服藥、播放音樂、報告天氣外，最重要的功能之一是，當病人或老人突然安靜下來或長時間不與之交流時，自動發出警報，通知他們的護理團隊。

劉東秀也對州眾議員金兌錫表示感激，因為該音響是金兌錫作為州眾議會老人委員會主席、為老年人尤其是獨居老人爭取到的50萬元資金中所涉及的項目之一；金兌錫表示，這種設備填補了家庭護理人員不足的服務空白，能夠提供老年人24小時全天候的護理。

目前，皇后區有100位老人免費獲得了該智能音箱，金兌錫還將向另外100位老人分發NUGU音箱，總數達到200個，「如果我們正確地使用人工智能，它將會幫助人們」。

他表示，希望獲得額外的資金來擴大該計畫，並在全市得到推廣，他呼籲民眾簽署倡議書，支持這一想法，倡議書網址為https://shorturl.at/lsIV0。

金兌錫強調，人工智能互動音箱服務與家庭護理互為補充，不能作為護理的替代品。因此，他也在與家庭護理和日間護理中心合作，以確保老年人得到更全面的照護服務，使他們更加安全健康。

劉東秀也對州眾議員金兌錫表示感激，因為該音響是金兌錫作為州眾議會老人委員會主席，...
劉東秀也對州眾議員金兌錫表示感激，因為該音響是金兌錫作為州眾議會老人委員會主席，為老年人尤其是獨居老人爭取到的50萬元資金中，支持的項目之一。(金兌錫辦公室提供)

人工智能 皇后區 韓裔

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