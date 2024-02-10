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下東城堵車費里民會 MTA冷回引噓聲

記者許君達／紐約報導
由卡范納和李榮恩舉辦的曼哈頓堵車費計畫里民會，首場在下東城舉辦。圖左起為高德曼、馬泰、李榮恩，站立發言者為卡范納。(記者許君達／攝影)
由卡范納和李榮恩舉辦的曼哈頓堵車費計畫里民會，首場在下東城舉辦。圖左起為高德曼、馬泰、李榮恩，站立發言者為卡范納。(記者許君達／攝影)

紐約州參議員卡范納(Brian Kavanagh)和州眾議員李榮恩(Grace Lee)，近日開始聯合主辦以曼哈頓堵車費計畫的宣講和答疑為主要內容的系列里民會，首場會議8日晚間在華埠和下東城(Lower East Side)社區舉辦。不過，當日的會議上座率並不高，華埠居民幾乎無人參加，在MTA官員講解時，現場也多次爆發噓聲。

8日的會議上，曼哈頓下城的幾乎全部民代悉數到場。除卡范納和李榮恩外，還有國會眾議員高德曼(Dan Goldman)和市議員馬泰(Christopher Marte)。

MTA堵車費計畫高級主任萊德洛(Julia Kite-Laidlaw)和政府與公共關係部助理主任蘭德爾(Daniel Randell)首先介紹了價格計畫，其中小型車輛白天時段的費用為15元、夜間3.75元，每日只收費一次；小型卡車的常規費用24元、大型卡車和巴士為36元；機車則為7.5元。對於符合條件的低收入車主，則須在MTA特別註冊，方可享受一定折扣。而乘坐計程車和網約車的乘客，每次行程將分別加收1.25元和2.5元的堵車費成本。

此外，MTA方面並未給出明確的開始收費時間表，也沒有確認上述收費方案是最終版本。

對於社區普遍關心的環境影響問題，萊德洛表示，目前的環評模型顯示，開始收費後，下東城地區不太可能會湧入更多的卡車。但對於過境車輛繞行免費的羅斯福高速公路(FDR Drive)是否會給下東城靠近東河岸邊的社區帶來更多的空氣汙染，她則表示現在尚無法提供詳細的數據。

對於居民質問，是否考慮過徵收堵車費將導致曼哈頓收費區居民生活成本上升的問題，MTA回應，未來會開闢東河和哈德遜河水路，以替代大型卡車向曼哈頓運輸大宗貨物。不過，這項計畫尚無法提供時間表。

引起居民代表最強烈反饋的是本地居民是否應當享有折扣的問題。對此，MTA強硬表示，除了極個別公務車輛、公共巴士和特殊服務車輛外，不會為任何社區或群體開啟豁免的大門，並強調「任何豁免都會導致更高的收費額度」，「這是州法規定的」。此說法遭到全場噓聲，有人大喊：「這裡是我們的家」，也有人說：「那麼州法需要修改」。

MTA 堵車費 曼哈頓

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