曼哈頓華埠街巷年味濃 居民忙辦年貨

大顆的櫻桃顏色鮮紅，銷量極佳，而與「佑」同音的柚子也頗受歡迎。(記者范航瑜／攝影)

本周就是農曆春節，曼哈頓華埠 的年味也愈發濃厚。各個商店都布置上了新年裝飾，街上的人也多了起來，居民們都忙著購置年貨，為新年做準備。在各大超市與食品店，不少顧客都在爭相購買蔬菜和肉類，準備豐盛的年夜飯。排骨、雞肉和餃子 等食物格外受歡迎。

在茂比利街(Mulberry St.)的果攤上，傳統的新年水果如砂糖橘、金桔等仍然深受歡迎。金桔寓意財富與吉祥兼備，每年都是新年飯桌上的必備水果。店員Vi介紹說，現在正值櫻桃季，大顆的櫻桃顏色鮮紅，銷量極佳，而與「佑」同音的柚子也頗受歡迎，「這些水果都象徵著好運，新年時尤其收到大家喜愛」。

除了水果，鮮花和盆栽也是新年期間的熱門商品。位於擺也街(Bayard St.)的麗花軒，新年期間生意也更為忙碌了起來。一箱箱鮮花接踵而至運到花店門口，店員也忙著修剪枝葉、插花，同時還要招待前來詢問的顧客。

店員表示，幾乎所有款式的鮮花在新年都有著不錯的銷量，其中梅花和貼梗海棠尤為暢銷。貼梗海棠每年春季開花，不僅是主要的春季花木之一，更寓意著引導和新年伊始的意義。

新年期間，各式花生酥、桃酥等食品也廣受顧客喜愛。(記者范航瑜／攝影)