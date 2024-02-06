福建走線客抵美不到20天 紐約住處前酒醉摔亡

死者潘孝春親友到亞總會求助。(記者胡聲橋 / 攝影)

一名福建籍走線 客歷經千難萬險、跋山涉水來到美國不到20天，剛在布碌崙 (布魯克林)8大道 一處地下室租住，卻於酒後在住處前院摔倒身亡。這名走線客借了20多萬元人民幣支付走線費，在家鄉還有妻子和一個女兒要撫養。他的紐約親友4日在亞總會布碌崙辦公室求助，希望能為他家人募捐，也希望他妻女能到美國見他最後一面。

●走線到紐約 住地下室

來自福建連江的潘孝春通過走線，今年1月在加州入境，16日抵達紐約。他聯繫上居住賓州的胞弟，先在弟弟家借住了十幾天，然後於1月28日搬到布碌崙8大道交51街附近一處出租房，在地下室租住，和他住在一起的是他家一位宗親。

2月1日晚10時28分，潘孝春的胞弟突然接到宗親的電話，說潘孝春出事了，他在住處前院抽菸，不慎摔倒，頭部受傷，已經人事不知。等潘先生趕到紐約，潘孝春已經被送進醫院，醫生說他大腦幹嚴重受挫傷，經搶救後仍處於腦死亡狀態，靠插管維持生命。潘孝春在彌留不到兩天後，於本月3日早上不幸去世。

●事發時 20人群聚喝酒

事件發生後，72分局警員迅速對此案進行調查。據市警總局副督查(Deputy Inspector)李浩然介紹，通過對潘孝春遺體的檢測，警方發現他血液中的酒精含量極高，證明事發時喝了不少酒。警方在死者住所地面還發現了好幾個烈酒和紅酒的酒瓶，警方經調查認為，腦部外傷是導致潘孝春死亡的原因，這和他酒後摔倒、頭部撞擊硬物是相吻合的，因而排除了兇殺案的可能。

調查還發現，就在事發前半個小時，警方巡邏人員發現有20人左右在潘孝春住處前聚眾喝酒，警方勸說聚眾喝酒者散去，不料半小時發生了酒醉摔倒的事件。警方表示，對這起案件還在繼續調查之中。

親友說，潘孝春到8大道住下後，正在中國領事館補辦護照，原計畫短期居住，等拿到護照後就去外州打工，沒想到卻發生了意想不到的悲劇。

●老家親人傷心欲絕

潘孝春在老家連江有妻子和一個18歲的女兒，她們驚聞噩耗，傷心欲絕。潘孝春妻子沒有文化，是個家庭主婦，女兒今年高考，很快要上大學。死者妻子原計畫丈夫在美國站穩腳跟後就可以到美國團圓，現在卻失去了家庭的主心骨和經濟支柱。死者的紐約親友呼籲華社和鄉親伸出援手，幫助處理潘孝春的後事，也給與潘孝春妻女一定的經濟援助，協助他們度過眼前的難關。他們還希望潘孝春妻女能獲得來美簽證，到紐約見潘孝春最後一面。

亞總會會長陳善莊表示，亞總會正在積極與聯邦議員聯繫，爭取早日給死者家屬辦好赴美簽證，他也呼籲剛到美國的鄉親和其他移民一定要處處小心，以免發生不測。

●中國 走線到美第四大國

潘孝春東拼西湊，借了20多萬元人民幣，歷經千辛萬苦才走到紐約，卻在抵美不到20天時，不幸殞命他鄉，而據美聯社報導，現在也有愈來愈多的來自中國的無證客，正穿越地勢險峻的「達連隘口」(Darien Gap)，從美墨邊境非法入境。

根據巴拿馬移民部門的統計，去年1至9月通過「達連隘口」的無證客若以國籍區分，中國人數躍居第四位，僅位於委內瑞拉、厄瓜多爾和海地之後。去年1月通過「達連隘口」的無證客有913人，到9月增加到了2588人，1至9月累計人數有1萬5567人。