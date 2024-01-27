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華人超市頻遭竊每月損失數萬 警免費檢查安防盲點

記者劉梓祁／紐約報導
法拉盛華人超市每月因偷盜損失數萬元，26日邀請市警協助免費檢查安防盲點。(記者劉梓祁／攝影)
法拉盛華人超市每月因偷盜損失數萬元，26日邀請市警協助免費檢查安防盲點。(記者劉梓祁／攝影)

皇后區法拉盛商家在治安日漸變差的背景下，成為入店盜竊的受害者，有一間華人超市平均一天內就會發生一至五起的偷盜事件，損失慘重；26日該超市在市警的「安防巡查」(Security Surveys)服務下，由華人警員對店裡整體布局進行評估，並提出針對性改善建議。

在城市犯罪數量和手法不斷升高和變化的背景之下， 市警多年前就推出針對商家的「安防巡查」服務，旨在利用警員的知識和經驗，幫助社區店家提高犯罪防範能力。

根據市警，安防巡查服務由預防犯罪部門免費提供，旨在提醒全市各處店家、屋主或租戶有關其財產的任何安全漏洞，並提出改正措施建議。巡查過程中，警員會評估鎖、門、照明、窗戶、景觀和警報系統等軟硬件，並最後提出針對性建議，以增加市民的安全感並減少犯罪事件的發生率。

警員陳偉玲於法拉盛無償檢查安防盲點。(記者劉梓祁／攝影)
警員陳偉玲於法拉盛無償檢查安防盲點。(記者劉梓祁／攝影)

當天，警員陳偉玲與搭檔海爾(Anthony Hale)來到位於法拉盛的一家華人超市，對其安防措施的效用和缺陷做出評估，因該商家多年來成為入店行竊的受害者。超市經理張先生表示，店內遭遇的偷盜者數量多年來從未減少，且發生頻率居高不下，平均每日發生一到五起，造成損失巨大。

張先生說，偷盜者的年齡和族裔各異，包含西語裔和華人，其偷竊對象由冷凍食品、飲料、蔬菜和生肉，延伸至貴重電器。他回憶說，為了抑制該現象，多年來採取大量手段，如增加入口安保和安裝出口防盜儀器等，但都因成效有限或耗費人力而最後放棄。然而，因對盜竊不堪其擾，張經理早前花費大量時間，安裝了多個高清或是人臉識別的監控攝像頭。

據他統計，目前每月均因盜竊損失數萬元，同時還發現了形式各異的作案手法，如竊賊身穿含有兩層的長褲，以將贓物藏在兩條褲子中間。陳偉玲在巡查店鋪後表示，店主的安防意識和方法值得肯定，但仍有部分能夠提升的方面，如安裝網狀大門、使用防暴貼紙和更換照明系統及防盜門等。

同時，警員海爾也強調，教育員工關於安全意識和防範技巧也是重要一環，如定期舉行員工培訓，教授如何識別可疑行為、如何在發生盜竊時保持冷靜，以及如何有效利用店內的安全設備等。市警表示，警方將和社區繼續保持緊密合作，共同打造一個更加安全的商業環境。

華人超市 法拉盛 人臉識別

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