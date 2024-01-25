47歲華男器捐救3人 愛妻忍悲陪走最後一程

周翹軒與妻子鄺秋娟在網路認識。周翹軒生前對妻子說的最後一句話是「我愛你」。(鄺秋娟提供)

在紐約皇后區 長老會醫院，生前曾三次登記器官捐贈的47歲華人退伍軍人周翹軒，被宣布腦死亡後，在整個醫院醫生的列隊送行下，由重症病房抬入手術室，妻子鄺秋娟與她的妹妹，陪著他一起度過生命的最後階段，在他的心臟停止最後一秒跳動時，鄺秋娟握著他的手，淚水不止，她輕輕和他說話，在極度悲痛下維持身軀走出病房。

周翹軒與鄺秋娟育有一名女兒。(鄺秋娟提供)

不久後，周翹軒所捐贈的左腎、右腎、以及肝臟，分別挽救了三位陌生人的性命，「之後我也想帶著女兒看看他們(受贈者)，感受丈夫的存在」，鄺秋娟說。而受到他的影響，她也早在四年前登記了器官捐贈。

網路結緣 差17歲愛相隨

周翹軒1976年生，中山人，92年移民美國，05年入伍，06至07年在伊拉克服役，2013年退伍後，他先後在製衣廠、醫院等從事IT工作。

退伍軍人周翹軒曾三次簽署死後捐贈器官同意書。(鄺秋娟提供)

來自台山的鄺秋娟小他17歲，2011年她18歲時，二人結緣網路，一東一西，通過QQ聊天，大半年後周翹軒回國探訪，「我也不知道為什麼我當時可以那麼勇敢」，鄺秋娟隻身來到他的城市中山，喜歡他身上陽剛的軍人氣質，「他讓我很有安全感」。

怕器捐未落實 登記3次

當時，周翹軒已經離異兩年，鄺秋娟的父親起初不同意，但鄺秋娟深感自己是誠心喜歡這個人，在他帶著戒指赴台山向她求婚後，二人於2013年完婚，育有一女。2018年前，鄺秋娟隨著周翹軒飄洋過海，與他一起在紐約生活，「他是好父親，也是好丈夫」。

四年前，當二人填車險意外表單時，「是否登記成為器官捐贈人」的選項映入鄺秋娟眼簾，「我平時聽他說過，也知道他在當兵時已經登記」，她說，丈夫的想法很簡單，也很堅定，「人都走了，卻起碼還能救人」，而受到他的影響，她也在當天登記成為了一名器官捐贈人。

通常，器官捐贈人只需登記一次便能奏效，但或許是憂心登記未能落實，周翹軒前後共登記了三次，「只要有機會，他就會簽字」。

生前最後一句話：我愛你

2023年，正值壯年的周翹軒變得削瘦，伴有高血糖、嘔吐等症狀。同年11月4日，鄺秋娟接女兒放學回家時，發現家裡沒有周翹軒的蹤影。女兒聽她的話，去洗衣房尋找周翹軒時，卻哭著跑回來，說爸爸倒在洗衣房的地上。

周翹軒(左)在去年，因腦出血中風而住院，最後被宣布腦死。右為他女兒。(鄺秋娟提供)

「我有什麼事就不要救我了」，也許是不想受苦或是連累妻子，在入院前，周翹軒對鄺秋娟說。「你要堅強，女兒在等你」，鄺秋娟回道。

在插管之前，周翹軒對妻子說：「我愛你」，這也是他生前的最後一句話。

因腦出血中風 而住院的周翹軒，在皇后區長老會醫院先後動了兩次手術後，被醫生宣布腦死亡，即大腦所有功能不可逆轉地終結，也意味生命的終結。

11月11日，家屬經與院方建議及協商，忍痛決定拔管，撤除維生。而從事紐約地區器官捐贈服務的組織LiveOnNY，也在周翹軒被宣布腦死亡後，與鄺秋娟等家屬們溝通，啟動捐贈事宜的同事也為他們提供支柱與服務。

榮譽送行 紀念捐贈者最後貢獻

在美國各地醫院，對於生命倒數的器官捐贈患者來說，都會有一場「榮譽送行」(honor walk)，醫院中的所有工作人員在走廊中為患者列隊送行，以有尊嚴的方式，紀念每位患者的最後貢獻，也致敬陪伴他們的親屬。

周翹軒依「榮譽送行」，由重症病房被靜靜地抬送至手術室，鄺秋娟握著他的手，陪他度過了捐贈手術前的最後一段時光，淚流不止。而在醫院得知周翹軒簽署器官捐贈的雙親，也尊重他的決定。

超越生死 想帶女兒看受贈者

周翹軒過世後，鄺秋娟整日以淚洗面，對女兒說「我跟你爸爸走了」，她親吻他的照片，感覺他還在身邊。一件他曾經穿過的衣服至今尚未清洗，放在床頭，「有他的氣息，睡覺的位置也還是留給他」。

周翹軒與女兒感情很深，周翹軒走後，女兒平時不哭，但發燒時會說想念爸爸。(鄺秋娟提供)

九歲的女兒自稱是樂天派，雖平時不哭，但發燒時會說想念爸爸，抱著他送的娃娃。而儘管仍思念亡夫，但鄺秋娟照顧女兒的同時，考慮到住在一起的公婆年事已過七旬，她也打算繼續留在美國，照顧公婆。目前，她正在法拉盛 一家早教中心擔任助教的工作。

通常，在器官捐贈以後，受贈與捐贈雙方，都需時間來恢復身體以及平復創傷，故在雙方均有意的情況下，機構會在受贈一方術後的半年至一年後，才安排由書信至見面的逐步聯繫。

周翹軒的左腎、右腎、以及肝臟，分別挽救了一名華府女性及兩名賓州男性的生命，鄺秋娟說，之後願意帶女兒去看看他們，感受爸爸超越生死的存在。

LiveOnNY總裁兼執行長Leonard Achan也感於周翹軒的的善行，「他拯救了三條生命，留下了一份遺產，他的故事有力地提醒著我們，即使是在去世之後，一個人也可以繼續做出改變，並激勵他人接受器官捐贈者所帶來的『生的禮物』。」