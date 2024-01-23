志工伸援 紐約「流浪博士」近況曝 昔日服裝店雇主也發聲

博士流浪漢孫衛東近期生活照。(圖／孫衛東自願者團隊提供)

孫衛東博士流浪紐約街頭的故事浮出水面後，有不少之前認識或間接認識他的人通過各種社群媒體，講述流浪孫博士的故事，各種傳聞魚龍混雜。最近，一位名叫Lisa的抖音博主發布了一條視頻，詳細講述了孫衛東在她店裡打工的經歷。孫衛東志工團體向我們證實，這段視頻的基本事實是準確的，志工團隊還表示，孫衛東現在的生活和治療都在慢慢恢復正常，步入正軌。

Lisa在視頻中說，她2003年在曼哈頓開服裝店，她招的第一名員工就是孫衛東。Lisa在「世界日報」登報，本來想找一名女工，但來應聘的卻是孫衛東。經過一段時間試用，Lisa發現孫衛東雖然是一個安靜的人，但很會和顧客打交道，是一名很好的店員，而且不抽煙不喝酒，於是決定長期聘用。孫衛東在店裡守規矩，從不遲到，做工很認真。

Lisa講述孫衛東在她店裡工作的經歷。(抖音截圖)

孫衛東也告訴Lisa，他原來在華爾街工作，911後就再找不到工了，只好到華人 店裡來幫忙。他說自己的母親和Lisa的母親年齡差不多，他很想自己的媽媽，但卻沒有能力回國。Lisa說當時她不會英文，是孫衛東給他介紹了學習英語的好辦法，她到現在還在用。

Lisa說，她當時就看出來，孫衛東有時候精神恍惚，是生病了。她認為孫衛東找不到工作，是因為病中的孫衛東根本過不了面試，而且他在紐約沒有親人，孫衛東當時沒有說自己有妻子，只告訴Lisa自己的女朋友在上州的餐館工作，而且女朋友快不要他了。Lisa認為，儘管孫衛東後來流浪街頭不是他前妻造成的，但前妻和孫衛東分手，對他來說絕對是雪上加霜。

見孫衛東成街友 前雇主心酸

當孫衛東的視頻剛出現在社交媒體上時，Lisa一開始完全認不出孫衛東，Lisa說，她記憶中的孫衛東很白白淨淨，一口白牙，20年過去了，沒想到視頻裡的孫衛東牙都快要掉完了。Lisa說她當時特別心酸。Lisa說，她和孫衛東之間還是緣分淺了點，如果孫衛東當時在店裡做下去，一旦遇到困難，她一定會施以援手。

目前，一個由孫衛東的朋友、同鄉和國內國外校友組成志工團隊正在幫助孫衛東。據這個團隊的核心成員、復旦校友宋先生說，他們可以確認這段視頻講述的基本事實，但對細節不做評述。

志工募捐 助他重回正常生活

宋先生介紹，流浪的孫博士露面後，這是該團隊第一次正式接受媒體採訪。宋先生說，志工團隊目前只在校友、朋友和同鄉的小圈子裡進行了募捐，所以任何公開的募捐都與他們無關。這個團隊現在幫孫衛東租了一間公寓，而且每天把食物和各種生活用品都送到他的公寓，十幾年的流浪生涯使孫衛東喪失的一些生活習慣需要慢慢恢復。

宋先生說，現在的辦法只是暫時的，從中長期而言，他希望能夠依靠社會資源幫助孫衛東解決吃穿住行等基本問題。但這一切都需要時間，一方面申請社會資源要求耐心，另一方面，讓孫衛東的恢復正常的生活也需要時間。到目前為止，孫衛東的部分證件已經找回，一些證件正在重新申請中。

志工團隊找到孫衛東後，已經帶他到醫院作了全面的檢查，包括身體和心理各方面的檢查，檢查結果已出，現在對孫衛東的各項治療也正在進行中。不過據宋先生透露，對孫衛東的治療也很複雜，需要有長期治療的打算。

教會、華人相助 孫衛東感激

這十幾年來，孫衛東一直流浪在布碌崙(布魯克林)8大道 一帶，他經常在地鐵 車站找睡覺的地方，吃穿主要是在8大道解決的。在志工團隊找到孫衛東後，孫衛東說，8大道的教堂和餐館給了他很大的幫助，他非常感謝。8大道的小餐館經常給他吃的，有時候還有好心人會請他到餐館吃一頓給他衣服，他也會到教堂去吃飯，教堂的長老們都對他很友善。

孫衛東到8大道一座教堂感謝流浪期間教堂給予的幫助。(網路圖片)

志工團隊的宋先生說，孫衛東的出現對大家都很突然，真的沒有人知道復旦少年班的孫衛東會流落街頭，而且志工團隊是自發組織活動，大家都沒有經驗，大家只是希望群策群力，在尊重孫衛東意願的前提下，幫助孫衛東恢復健康，重獲生活的尊重和希望。