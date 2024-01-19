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網約車3億工資賠償金 10萬司機3月可領

記者許君達／紐約報導
詹樂霞宣布與網約車平台Uber和Lyft的和解賠償金，將於3月開始發放。(記者許君達／攝影)
詹樂霞宣布與網約車平台Uber和Lyft的和解賠償金，將於3月開始發放。(記者許君達／攝影)

紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)18日在曼哈頓舉辦慶祝活動，宣布去年11月與網約車平台Uber和Lyft達成的價值3億2800萬元的工資盜竊賠償金，將於3月1日起開始發放，預計全州有超過10萬名符合條件的司機，可申請賠償。

網約車優步(Uber)和Lyft，涉嫌在2014年至2017年間，違法從司機收入中扣除稅費成本，構成「系統性騙取司機的薪酬和福利」。經過訴訟，州檢察長辦公室在去年11月與兩大平台，以3億2800萬元的總賠償金達成和解協議，並承諾為紐約州司機提供帶薪病假，以及每小時26元的最低工資標準。

詹樂霞在活動上宣布，賠償金和福利一併將於3月1日起開始兌現。在2014年至2017年間曾作為Uber司機、以及在2015年至2017年間曾作為Lyft司機的紐約州居民，可登錄https://ag.ny.gov/lyft-uber-settlement申請理賠。

當天參加慶祝活動的除了網約車司機外，也有紐約市計程車司機聯盟(New York Taxi Workers Alliance)的成員。華裔成員曹耀均表示，雖然此項司法勝利並未直接惠及黃色計程車業者，且他們與網約車司機存在利益衝突，但在一致對外、維護作為司機的權益時，他們會站在一起；「同行的維權勝利，無論從法律判例上還是維權士氣上，都所有人都有利。」

聯盟執行主任德賽(Bhairavi Desai)介紹，當他們發現不公、四處尋找官員和民代尋求正義時，是詹樂霞站出來幫他們接下了這場戰鬥。詹樂霞也表示，她最初了解到這個案件，就是通過計程車司機聯盟提交的申訴。

住在皇后區的藏族司機羅松，當日也專程開車到曼哈頓參加慶祝活動。他表示，快過年了，聽到這樣的好消息，很希望能親自來感謝一下「為群眾服務的檢察長」。羅松從2009年開始擔任專職司機，最辛苦的時候還曾每天工作12小時以上，如今每天則工作約10小時。

「之前公司不給帶薪病假，我們如果需要就醫或休整，當天就沒有一分錢的收入」，羅松透露，此次他預計能獲得約2萬元左右的賠償金。

詹樂霞幫助10萬網約車司機爭取到超過3億元的賠償金，3月1日起將可開始申領。圖為...
詹樂霞幫助10萬網約車司機爭取到超過3億元的賠償金，3月1日起將可開始申領。圖為詹樂霞參與慶祝會。(記者許君達／攝影)

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