紐約州弱勢生STEP補助遭控歧視 亞裔維權提告

STEP計畫遭質疑存在種族歧視，於17日遭到紐約同源會與亞裔社區維權人士等提告。圖為也有實施STEP計畫的哥倫比亞大學。(記者范航瑜／攝影)

由紐約州 府撥款資助的科學與技術入門計畫(Science and Technology Entry Program，簡稱STEP)，為低收入 的弱勢初中、高中學生提供更豐富的科學、技術、教育、數學(STEM)教育內容，但該計畫卻遭質疑存在種族歧視 ，於17日遭到紐約同源會(CACAGNY)與亞裔社區維權人士等提告。

紐約同源會與亞裔社區維權人士朱雅婷等四名原告，17日向紐約北區聯邦法院提出訴訟，控告紐約州府及州教育廳在該計畫中，為實施種族平衡而違反憲法。

紐約市25所STEP學校 為中學生開課

STEP計畫旨在為弱勢學生提供更多機會。紐約市目前擁有25所STEP學校，包括哥倫比亞大學、紐約大學以及西奈山醫學院(Mount Sinai School of Medicine)等，都為初中、高中生開設專門課程。

招生被指拿族裔當衡量標準 被批不公

然而，STEP計畫在招生中未直接使用申請者收入，而是以族裔作為衡量標準；根據計畫，無論其經濟狀況，非洲裔、西語裔、美洲原住民或阿拉斯加原住民學生都有資格申請；其他族裔學生，則必須滿足低收入標準才可提出申請。根據原告所稱，紐約州已經資助該項目39年。

原告：很多華人因收入問題失之交臂

原告朱雅婷表示，兩年前，她一位韓國朋友就想幫自家孩子申請STEP計畫，卻發現收入不達低收入標準，最終只能作罷。她表示自己身邊還有很多這樣的華人，因為收入問題和這一項目失之交臂。

「我也是一名移民。像很多從小來到美國，或者來美國讀書工作的華人一樣，我們都是為了追求更好的生活。我們拚盡全力才進入到中產階層，但卻遭到政府設限」；朱雅婷說：「如果收入是申請唯一條件，那沒有問題；但目前該計畫卻有明顯的種族歧視。」

該案另一名原告、紐約同源會創會會長陳慧華說：「最高法院對此的立場已經非常明確。去年，最高法院再次強調，招生中的種族歧視是不可接受的。所有種族的學生都應享有平等的權利，根據他們的能力參與STEP等計畫。」

太平洋法律基金會的律師威爾科克斯(Erin Wilcox)表示，不應以種族來界定誰有資格參與教育計畫，這違反了憲法的平等保護條款。

「我們呼籲紐約州履行其憲法義務，平等對待所有學生，無論其種族或族裔如何，」康乃爾大學法學教授、平等保護項目創始人雅各布森律師(William A. Jacobson)表示。

案件原告還包括「家長參與成就更高未來」(Higher with Our Parent Engagement, HOPE)和「包容教育倡導組織」(Inclusive Education Advocacy Group, IEAG)等。