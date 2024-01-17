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睽違700多天 紐約積雪近2吋 周末或再下雪

記者劉梓祁／紐約報導
16日在紐約市有近2吋積雪。(記者劉梓祁／攝影)
16日在紐約市有近2吋積雪。(記者劉梓祁／攝影)

暖冬影響下，紐約700多天未有出現超過一吋積雪，該紀錄於15日夜間被打破，16日全市都覆蓋在一層白雪下，曼哈頓中央公園16日早也已積雪1.4吋；此次降雪伴隨雨水，影響通勤，有民眾早上搭地鐵，見到站台上擠滿候車乘客；也有民眾因路面快速積雪，開車只敢慢行，而根據氣象預測，本周末還會有繼續降雪的可能。

根據國家氣象局(National Weather Service)，截至16日早7時，中央公園已有1.4吋積雪，其中0.4吋在15日晚間降下，午夜後則累積另外1吋。儘管當局預測本輪降雪中，紐約市雪量將達到3吋，但此次積雪已打破市內有紀錄以來，最長無顯著積雪的時間。

由於此次降雪伴隨雨水，對通勤也造成挑戰。居住在皇后區長島市但於曼哈頓工作的何家悅表示，她於16日早8時30分進入地鐵7號線法庭廣場-23街站(Court Square–23rd Street Station)時，已發現內部壅堵嚴重。

她說，由於列車進站時間拉長，導致月台已站滿乘客，其他人不得不堵塞在樓梯和其他通道處，不僅危險還令上班遲到。

家住皇后區的劉先生則在15日晚10時駕車由新州返回紐約市，恰逢猛烈降雪的起始時段。他回憶說，因路面快速積雪且雪融鹽還未灑滿道路，路途中能明顯察覺到車輛後輪抓地力不足，導致不敢提速、全程謹慎。駕駛電動車的他還說，氣溫驟降令耗電量速度大增，曾一度以為無法到達，所幸安全到家後仍有20%電量。

紀錄顯示，本市此前沒有顯著降雪的最長紀錄為400天，於1998年3月21日被打破。在過去，中央公園的冬季平均積雪厚度為24吋，但2023年的暖冬導致總數降至2.3吋，為1869年有紀錄以來的最少雪量。分析指，去年紐約市大多時間位於氣旋溫暖帶，使降雪量減少。

氣象學家託馬西尼(James Tomasini)表示，因去年天氣模式「不尋常」，因此今年會明顯有更多降雪，且暖冬情況「不太可能連續兩年發生」。他還說，由於目前為下雪活躍期，因此本周末仍有降雪的可能。

16日在紐約市有近2吋積雪。(記者劉梓祁／攝影)
16日在紐約市有近2吋積雪。(記者劉梓祁／攝影)
紐約市於15、16日終降大雪。(記者衛伯承／攝影)
紐約市於15、16日終降大雪。(記者衛伯承／攝影)
紐約市終降大雪，圖為華埠行人。(記者衛伯承／攝影)
紐約市終降大雪，圖為華埠行人。(記者衛伯承／攝影)
紐約市終降大雪，圖為華埠行人。(記者衛伯承／攝影)
紐約市終降大雪，圖為華埠行人。(記者衛伯承／攝影)
16日在紐約市有近2吋積雪。(記者劉梓祁／攝影)
16日在紐約市有近2吋積雪。(記者劉梓祁／攝影)
降雪導致7號線站台擁擠。(讀者提供)
降雪導致7號線站台擁擠。(讀者提供)
紐約市終降大雪，圖為華埠行人。(記者衛伯承／攝影)
紐約市終降大雪，圖為華埠行人。(記者衛伯承／攝影)
紐約市在16日有近2吋積雪。(記者劉梓祁／攝影)
紐約市在16日有近2吋積雪。(記者劉梓祁／攝影)

紐約市 中央公園 暖冬

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