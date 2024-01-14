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被投訴創11年最多 紐約市警：加強執法 5600件投訴算少

記者張心／紐約報導
紐約市民對警察的不滿達到11年來最高，警察投訴收到「手軟」。(市府提供)
紐約市民對警察的不滿達到11年來最高，警察投訴收到「手軟」。(市府提供)

根據紐約市警監督機構最新報告，紐約市民對警察的不滿達到11年來新高，其中布碌崙(布魯克林)民眾投訴數量最多；對此市警回應，在加大執法力度下，收到數千宗的投訴量不過「九牛一毛」，不過監督機構卻表示，投訴重點不在執法，而是警察濫用職權。

一年增51% 布碌崙民眾投訴最多

根據公民投訴委員會(Civilian Complaint Review Board)的最新統計，市警去年共計收到5604宗對警察的投訴，比2022年的3700宗增加51%，達到自2012年以來最高水平。研究發現，增加的投訴主要集中在四大類別，分別是濫用武力、濫用職權、沒禮貌和冒犯性言語等。此外，三分之一的投訴都來自布碌崙，尤其東紐約的一處分局，去年就收到了25宗投訴，是其他77個警局平均數量的四倍。

市警發言人對此回應，針對警察不當行為的投訴激增並不意外，因為從去年開始，當局對民眾隨地大小便、喝酒鬧事、產生噪音等不良行為執法，相關案件逮捕量增加20%，發出的傳票也增加84%。「執法力度加強、警民互動多、投訴增加都在意料中，與每年數百次的警民互動量來算，5604宗的被投訴數量算少。」

遭投訴濫用職權 違紀警處分少是根源

紐約公民自由聯盟(New York Civil Liberties Union)總監鄧恩(Chris Dunn)則說，市警的解釋「毫無根據」，「投訴重點根本不在執法，而是警察濫用職權和虐待市民。」

他表示，前市警局長西維爾(Keechant Sewell)在任時，對違反紀律的警員處分更少，才是導致問題的根源。

就在上月，市議會通過新法案，要求警察對每次街頭攔截都要報告，即便低級別攔截也須如此，引發爭議。提案的進步派議員們認為，此舉主要是為了限制偏見執法，遭到溫和派和保守派的反對。

布碌崙 紐約市 傳票

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