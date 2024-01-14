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紐約嚴打逃票 地鐵逃票被捕人數飆升132%

記者張心／紐約報導
MTA加大逃票執法力度，據統計，2023年市警在全市地鐵站共抓獲4917人逃票，相較前年上漲132%。(美聯社)
MTA加大逃票執法力度，據統計，2023年市警在全市地鐵站共抓獲4917人逃票，相較前年上漲132%。(美聯社)

由於地鐵和公車巡邏警員增多，加之大都會運輸署(MTA)對逃票監管力度加強，據統計，紐約市在去年逃票逮捕人數迅猛飆升132%，也有華人因逃票習慣在公車被抓，當場罰款100元。

根據市警最新數據，去年警察在全市地鐵站，共抓獲4917人逃票，相較2022年的2121人，上漲了132%，除了地鐵外，公車的逃票逮捕力度也加大。

在曼哈頓中城就讀大學三年級的韓女士表示，自己和同學去年11月就被開百元罰單，「因為我們學校教學樓之間有一定距離，公車比走路快也比地鐵靈活，所以同學們經常一起搭乘公車，人多時就從後門一同上車，司機也看不到。」

然而，這種僥倖的心理在前兩年還不會受罰，沒想到去年卻屢被查票；「MTA巡警會帶特殊機器檢查，比如你用手機Apple Pay付款，會被要求再在他們的機器上再刷一次，如果沒有紀錄跳出，就會被帶下車檢查。」

不僅韓女士，她的不少同學都在公車被查，巡警會要求公車暫停，然後上車逐個查票；也有同學在地鐵偶遇便衣巡警，「室友有次跟著人潮一起從緊急門(Emergency Door)進入，結果一群人都被便衣巡警攔下，直接被開了罰單。」

韓女士直言，起初看到紐約市逃票現象猖獗，覺得「從眾」並沒有什麼不妥，但現在深感慚愧，尤其擔心罰單對未來的信用積分、求職、租房等造成潛在影響。

普通市民逃票或許只是影響自身，但市警在統計中也發現，被捕的逃票者中有許多都是在逃通緝犯，給社會安全埋下隱患。數據顯示，去年被捕的4917名逃票者中，有1462名是通緝犯，這一比例較2022年上漲88%。此外，市警還在去年攔截的逃票者中，繳獲45把槍械，比一年前的35把多了29%。

社區人士陳家齡(Karlin Chan)表示，全市加強逃票執法是好事，否則犯罪分子會更加猖獗，深入影響市民生活品質與安全。

地鐵站 紐約市 通緝

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