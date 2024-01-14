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紐約州非法大麻店林立 華人批政府配套差

記者劉梓祁／紐約報導
下東城首個持牌大麻店「Conbud」周邊至少有30家非法大麻店。(記者劉梓祁／攝影)
下東城首個持牌大麻店「Conbud」周邊至少有30家非法大麻店。(記者劉梓祁／攝影)

紐約州娛樂性大麻合法化後，由於政府牌照核准工作進展緩慢、執法力度有限，導致無照經營的非法大麻店擴張；有統計顯示，毗鄰曼哈頓華埠的下東城，在首家持牌大麻店開張後，在步行五分鐘的範圍內，至少有30家非法大麻店營運，對此華人批，政府缺乏配套措施，才會使亂象林立，對社區產生負面影響。

去年10月，由華埠市議員馬泰(Christopher Marte)兄長Coss Marte經營的大麻店「Conbud」，在地蘭西街(Delancey St.)85號開業，為曼哈頓第七家、下東城第一家持牌店。但根據不完全統計，該店附近五分鐘的步行範圍內，至少有30家非法大麻店。

Coss Marte表示，未有料到非法問題如此嚴重，顯示目前市場競爭激烈且日趨「成熟」。據了解，全市僅有16家合法持牌的大麻店，但卻有多達有1500家的非法大麻店。

儘管如此，多數非法大麻店仍會通過裝修等方式誘導消費者進入，且在地圖軟件中搜索大麻店，也能找到非法店鋪。州長霍楚(Kathy Hochul)此前在州情咨文中表示，打擊非法大麻店將為主要治理重點。

根據目前法律，允許非法大麻店經營的房東，每天可被罰款1萬元，或在「惡劣」情況下高達每天2萬元。去年上半年，華埠地威臣街(Division St.)一號無牌大麻店，就收到地區檢察官辦公室信函，要求房東紐約崇正會對該店驅逐，但會方指進展並不順利。

對此， 民主黨65AD區領袖于金山表示，州府利用大麻合法產業提升稅收，卻忽視制定全面的配套措施，更沒有考量這項政策對市民生活和社區治安的影響，才會導致非法大麻店滋生勢頭不減。

也有大麻店正嘗試進駐宰也街(Doyer St.)10-14號，並在日前獲得曼哈頓第三社區委員會大麻管制小組同意，于金山對此表示「堅決反對」，指華人居民大多沒有吸食大麻習慣，且開設大麻店對提振社區經濟沒有正面幫助。

第三社委會成員陳家齡則說，宰也街常年封閉，有大量行人和遊客，若開設大麻店，使用者恐在路邊吸食，讓路人吸到二手菸。另外，該街有數間酒吧，也可能引起治安問題。據了解，大麻管制小組的決議仍需在第三社委全體會議中獲批。

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