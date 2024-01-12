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交友軟體找目標 男遇假約會真搶劫

記者顏潔恩／紐約報導
一名男子在交友軟件「Instinct」上認識一名女子，約見面時卻遭搶劫。(記者顏嘉瑩／攝影)
一名男子在交友軟件「Instinct」上認識一名女子，約見面時卻遭搶劫。(記者顏嘉瑩／攝影)

隨著網路和交友軟體使用的發達，不法分子「以愛為名」，騙財騙色的殺豬盤詐騙手段也接踵而來；紐約一名男子日前便在約會軟件上結識一名女子，對方假意約他到家中約會，走進大樓內才意識到還有其他人，隨後立即被持槍搶劫，雖無受傷，但損失超過2000元。

根據警方紀錄，紐約市一名28歲男子報警稱，在交友軟件「Instinct」上結識一名自稱居住在格林堡(Fort Greene)的女子，軟件資料上顯示其名為「娜娜」(Nana)；兩人短暫聊天後，娜娜邀請男子於去年12月28日來到她位於Fulton街上的公寓作客。

男子指出，他們大約在下午2時於公寓外會面，娜娜接著邀請他進屋抽大麻；當兩人走到三樓的階梯時，男子突然看見三名看起來不懷好意的男子埋伏在一邊，隨即上前來威脅他交出身上的貴重物品。

此時其中一匪亮出一把手槍直接指著男子的頭部，使他不敢動彈，只能順從地讓另外兩匪搜索他身上的口袋，被搶走手機、現金、車鑰匙、AirPods無線耳機，總共價值超過2000元；劫匪們得逞後便逃離公寓，受害者確定幾人離開後，才借路人的手機報警，警員趕到現場後在附近展開調查，未能追蹤到搶匪身影。

據悉，涉及交友約會軟體的勒索和搶劫案件近年來層出不窮，基於當前這些軟體的通用性，許多歹徒通過該途徑尋找目標，線下見面時攻擊和搶劫受害者；警方提醒公眾要謹慎使用這些軟體，如果和對方首幾次見面，最好約在人潮多的公共地點，不要輕易到陌生人的家中或搭他們的車。

針對此案件，警方呼籲民眾如果有任何信息，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

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