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冒充移民律師詐上萬元 男被控5罪

記者許君達／紐約報導
有紐約男子冒充移民律師騙財被捕。圖為曼哈頓華埠東百老匯。(本報檔案照)
有紐約男子冒充移民律師騙財被捕。圖為曼哈頓華埠東百老匯。(本報檔案照)

一名33歲的紐約男子昆卡(Pablo Israel Ortega Cuenca)，冒充移民律師替受害人提交庇護申請，收了錢後卻提交假申請甚至不辦事，從多名受害人騙得上萬元的律師費被捕，於11日遭到曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)起訴；華裔移民律師提醒，民眾在聯絡律師時一定要索取名片、簽署合約，交律師費時也可要求開具律所的收據，確保對方為合法律師。

法庭文件顯示，昆卡從2017年2月至2019年10月間，通過虛假陳述使多人相信他是專業移民律師；根據他的供述，期間他至少建議一名受害者提交毫無根據的庇護申請，導致案件被拒，還有一次他收了錢卻根本沒有為受害人提交申請，也沒有通知受害人開庭時間。

昆卡還承認，他至少騙取了兩名受害人的信任，讓他們誤以為他捏造的身分為真，包括移民研究中心(Center for Migration Studies)的律師、西班牙領事館的雇員以及美國政府的移民律師等。

檢方表示，昆卡至少從多名受害者騙取了超過1萬1000元的律師費。白艾榮表示，昆卡利用了新移民以及庇護申請者急於提交申請，且不了解美國情況的心理，辜負了他們的信任，甚至使他們面臨被驅逐出境的風險。

昆卡被控兩項重竊罪(Grand Larceny)、兩項非法移民援助服務罪(Immigrant Assistance Services)和一項預謀欺詐罪(Scheme to Defraud)。

華裔移民律師陳闖創提醒民眾，在聯絡律師時一定要先索取名片、簽署合約，為確保閱讀無障礙，當事人有權要求律師提供中英雙語合約。

此外，律師在收取費用時，必須能夠開具律所的正式收據。陳闖創說，如果能做到以上，基本能夠確保對方為合法律師。他還呼籲民眾不要因貪圖便宜而輕信無良中介。

曼哈頓地區檢察官辦公室則呼籲有類似經驗受害者，可撥打熱線(212)335-3600或WhatsApp電話(347)371-0877提供舉報線索。

非法移民 庇護 白艾榮

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