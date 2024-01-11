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紐約地鐵1周內再傳事故 康尼島F車脫軌

記者顏潔恩／紐約報導
F線地鐵10日在布碌崙康尼島附近發生列車脫軌事件。(讀者提供)
F線地鐵10日在布碌崙康尼島附近發生列車脫軌事件。(讀者提供)

紐約市地鐵系統在僅一周內又傳出第二起地鐵脫軌事件，10日中午，一輛曼哈頓方向的F線列車，因不明原因在布碌崙(布魯克林)康尼島一處的高架軌道上脫軌，事發一小時後車上30多人成功被救出，無人傷亡；該事故造成F車途經的部分區域服務中斷，市捷運局仍在調查事故原因中，懷疑與軌道問題有關。

市捷運局(New York City Transit)局長戴維(Richard Davey)表示，中午12時20分許，這輛列車衝出西8街和Neptune大道地鐵站之間的高架軌道，當時車廂內有37人；一名女乘客Elisa Gales事後形容，當下她感到一股劇烈的震動，接著被猛地拉回到座位上。

不久後，市消防員隨即趕到現場施救，在列車兩側各停了兩輛救援車，並從列車的北端和南端將所有人救出來；一名消防員表示，這是一個相對簡單的任務，從列車脫軌至營救所有人，約花了一個小時，期間超過70名急救人員在場待命，但事故所幸未造成人員傷亡。

戴維表示，造成事故的原因還在調查中，但透露可能是軌道問題，因而將調查重點放在軌道上；目前意外已導致F車在布碌崙部分區域的雙向列車服務都受到影響，民眾需換乘列車才能抵達目的地，當局希望在11日早上高峰前恢復服務，並指出當日的脫軌事件並不像1月4日1號線脫軌那般棘手。

「脫軌事件確實會發生，雖然不應該，但我們偶爾難以避免」，戴維說道，乘客應對搭乘公共交通工具感到安全和有信心，我們會努力找出並解決問題。

據悉，此次脫軌事件是紐約市過去一周內發生的第二起相關事故，1月4日曼哈頓上西區一輛載著300名乘客的1號線列車與停運列車發生追尾，導致兩輛車都脫軌，並致20多人受傷，所幸都無性命危險。

MTA工作人員調查事故發生原因。(取自X)
MTA工作人員調查事故發生原因。(取自X)

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