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佯稱綁架孩子勒索 新騙術瞄準華人家長

記者張心／紐約報導
紐約市一名華人家長近日遭遇新型騙術，詐騙犯在電話中播放孩子的哭喊聲，製造恐怖緊張的氣氛聲詐稱孩子被綁架。圖為史岱文森高中學生上學。(美聯社)
紐約市一名華人家長近日遭遇新型騙術，詐騙犯在電話中播放孩子的哭喊聲，製造恐怖緊張的氣氛聲詐稱孩子被綁架。圖為史岱文森高中學生上學。(美聯社)

紐約市一名華人家長近日遭遇新型騙術，詐騙犯在電話中播放孩子的哭喊聲，製造恐怖緊張的氣氛聲稱孩子被綁架，進而勒索巨額財物；但該名華人家長因給孩子手機安裝定位系統，即時識破了歹徒的謊言，避免了一場被勒索的悲劇。

家住皇后區的羅女士近日對本報表示，5日下午1時50分許，她接到一通未顯示號碼的陌生來電，接起後是一名男子用英語粗魯地質問，「你還想不想見你的孩子？你還想不想你的孩子回家？」，令她措手不及。

「我當時心裡一驚大腦空白，趕緊把手機擴音打開，說讓他再說一遍什麼事情，我聽得不太清楚。」羅女士回憶，自己的提問換來男子的破口大罵，聽筒中傳來女孩子的痛苦聲，一邊哭一邊喊『媽媽』，讓她瞬間心慌，「因為那聲音很像我女兒，當時也正值要放學的時刻，我真的以為她出了意外。」

羅女士的女兒在紐約市一所知名的特殊高中就讀，事發時接近周五下課時，同她不在一起，令羅女士登時提高警惕，「我時下信了50%，但又有懷疑，於是就問他，能不能讓我女兒和我說句話？並且用中文。」

據羅女士推測，該男子口音是類似非洲裔的美國本地人，講話語氣粗魯不耐煩，聽到這要求後又再次罵羅女士，說「我剛剛不是給你機會，讓你聽到你孩子的聲音了嗎？」並拒絕再讓電話裡的「女孩」跟羅女士說話。「我開始覺得這個事情或許是騙局，冷靜下來想起，我給女兒手機安裝了GPS定位，於是趕緊打開來看。」

定位上顯示羅女士的女兒還在學校，但為了確保萬無一失，她索性直接同電話裡的「女孩」講起中文，「我想如果真是我女兒，一定會找機會用中文回答我，但聽筒那邊完全沒有。除了一個女孩的哭聲，就是男子要求我不要講中文，不斷說『還想不想你女兒活著』這種威脅的話。」

羅女士一邊和歹徒周旋拖延時間，她的丈夫同時和女兒所在的特殊高中聯繫，隨即由安保室確認，女兒確實人在學校、安然無恙，於是他們放下心，沒有再同歹徒多做糾纏。但這經歷還是令羅女士後怕，「如果我沒有給孩子安裝定位，那會不會就落入詐騙犯的圈套？」

她建議其他家長也給孩子裝個定位，若接到此類詐騙電話，一定先不要慌，不要隨便在電話中說出孩子的名字、學校、年齡等個人信息，同時盡量和歹徒周旋拖延時間，以確定孩子是否真的被綁架。

紐約市一名華人家長近日遭遇新型騙術，詐騙犯在電話中播放孩子的哭喊聲，製造恐怖緊張...
紐約市一名華人家長近日遭遇新型騙術，詐騙犯在電話中播放孩子的哭喊聲，製造恐怖緊張的氣氛聲稱孩子被綁架。(讀者提供)

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