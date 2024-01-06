金兌錫率250組織致信霍楚 籲增老齡化預算

2024年立法會議期間，州眾議員金兌錫將繼續為保護弱勢的老年人而奮鬥。(金兌錫辦公室)

紐約州 眾議員、州眾議會老齡委主席金兌錫(Ron Kim)，日前與250多家組織聯合致信，共同呼籲州長霍楚(Kathy Hochul)增加紐約州的老齡化服務預算 ，將預算提高至2.52億元，以滿足老年人口增長速度，提升老人福利。

金兌錫在信中表示，老齡人口的增長將使紐約老年人獲得的醫療補助變少，同時影響紐約州為低收入和殘障者提供的市府醫療保健計畫經費。據了解，在2011年至2021年間，紐約州65歲及以上人口增加了31％，而65歲以下居民的數量卻減少了2.6％。然而，州預算中僅有不到1％的資金支持老年人的社區護理，無法滿足目前老年社區的增長速度。

金兌錫在去年的公共服務預算聽證會上，揭露市府在醫療補助計畫 中的浪費；金兌錫表示，如果州府在針對老年人的預防性非醫療補助服務上增加3.9億元預算，總共可為州府節省37.5億元的醫療補助支出。

信中表示，數以萬計的紐約人仍在等待獲得居家養老服務，例如送餐上門、協助買菜、洗澡和其他日常活動等，這將可以減少老年人到收費較高的養老院或其他養老機構尋求服務，而這些機構主要由納稅人通過「醫療補助計畫」(Medicaid，俗稱白卡)提供資金。

據研究數據顯示，2011至2021年間，紐約市的老年人口增長到31%。生活在貧困線以下，有資格享受醫療補助的老年人增長到37%。州老齡化辦公室的預算增長了大約25%，對其的額外3.9億元投資，將可為紐約州節省37.5億元的醫療補助支出，並減少生活在貧困中的老年人數量。