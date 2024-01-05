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投資哈德遜廣場套牢 華人移民抗議

記者許君達／紐約報導
透過投資移民取得綠卡，卻無法獲得承諾退還的本金，多名華人4日到哈德遜廣場前抗議。(記者許君達／攝影)
透過投資移民取得綠卡，卻無法獲得承諾退還的本金，多名華人4日到哈德遜廣場前抗議。(記者許君達／攝影)

超過20名的華人，以參與地產投資的方式投資移民取得綠卡，地產商承諾在綠卡頒發下來後的兩年內，全額退還本金，但如今早已過去多年，這些投資者仍未拿到退款；4日他們在曼哈頓中城哈德遜廣場(Hudson Yards)舉行示威抗議，要求該地產業主瑞聯集團(Related)退還承諾返還的投資本金。直至截稿前，無法取得瑞聯集團回應。

抗議活動的組織者Melody介紹，當日的抗議者均為投資移民者。他們從2012年起，通過移民中介機構與開發哈德遜廣場項目的瑞聯集團簽約參與投資，每個家庭投資額度至少50萬元，並以此方式申請美國的EB-5投資移民綠卡。而移民中介在簽約前則保證，在綠卡到手後兩年之內，開發商會全額退還投資者的本金。然而距離承諾的退款時間已過去多年，陸續進入這個項目的超過2000名投資者中，絕大多數都沒有收到許諾中的還款。

Melody表示，她自己早在2016年就拿到綠卡，也就意味著她於2018年就應該收到還款。然而直到今天，都沒有見到錢的影子。她介紹，當日到場參與抗議的所有人都已符合還款條件，除此之外，還有更多住在美國各地以及中國的同批投資者，同樣被欠著錢卻無處說理。在此之前，中國投資者們已經嘗試了多種維權方式，包括仲裁、起訴、查詢財報等，卻從未得到瑞聯集團的有效答覆。

據了解，在合同條款中有多項不合理條約，而負責牽線的移民中介「外聯出國」，在推廣這項投資產品時也使用話術，向投資者隱瞞其中可能存在陷阱的內容。

投資者Sophie表示，商業合同極為複雜，多數投資者很難達到能輕鬆閱讀這些合同的英文水平。她透露，此前曾試圖起訴瑞聯，但律師在詳解了他們的合同後表示，其中在隱密處包含了「如果項目運營未產生盈利、則暫不還款」的內容，而由於投資者們無異議簽署了合同，很難在法律層面找出對方的破綻，「用會計師作帳，實現『沒有盈利』的表象太容易了」。

除了哈德遜廣場的投資案，投資布碌崙(布魯克林)某地產項目的華人楊小姐也表示自己曾有同樣遭遇，她在被開發商拖欠了兩年的本金後，她的維權團隊才終於通過一些「門路」討回投資款。

Melody表示，將會堅持在寒冬中抗議，直到瑞聯回應。

投資 移民 綠卡

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