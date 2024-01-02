我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山市中心元旦假期 遊客回來了「沒想像的恐怖」

財新文章緬懷李克強等人遭刪 社長胡舒立微博清空

「曲線救國」躲限制令 無證客巴士改路線

記者許君達／紐約報導
錫考庫斯車站與紐約賓州車站僅相距一站，每日有大量車次前往紐約。(記者許君達／攝影)
錫考庫斯車站與紐約賓州車站僅相距一站，每日有大量車次前往紐約。(記者許君達／攝影)

紐約市長亞當斯(Eric Adams)去年年底聯合芝加哥和丹佛市長簽署行政令，對載運無證客的車輛設置嚴格入城規範；然而就在命令發布後不久，運載無證客的巴士業者就找到了「曲線救國」的辦法規避新令，他們將巴士的終點改在新澤西州境內的通勤鐵路車站，讓無證客轉乘火車輕鬆前往紐約。

新澤西州錫考庫斯市(Secaucus)市長貢內利(Michael Gonnelli)在去年12月31日發表一份聲明，表示地方當局發現，從去年12月30日起，多輛從德州和路易斯安那州發出的載運無證客的巴士進入了新州捷運局(NJ Transit)所屬的錫考庫斯客運樞紐站，並安排無證客下車後自行搭乘通勤火車前往紐約。聲明中還提到，根據新州警方的報告，這種操作目前在全州境內的多座通勤火車站都有發生。

新州澤西市(Jersey City)也在官方推特上轉載了貢內利聲明的內容，並透露，經該市緊急情況處理部門的監測，在2023年底的最後兩天之內，至少有十輛巴士採用這種「曲線救國」的方式，載運了397名無證客輾轉進入了紐約市。

貢內利在他的聲明中直言，巴士運營方顯然是在針對紐約市的新規，並採取這種方式逃避處罰。根據亞當斯的命令，載運無證客的巴士業者必須在抵達紐約前32小時通知市府，且入城時間被嚴格限制在每周一至周五的上午8時30分至12時之間，落客地點也只有位於曼哈頓中城的一處。違者將被市府提起刑事訴訟。

被巴士業者選取的新終點錫考庫斯樞紐站與紐約賓州車站(Penn Station)，僅相隔一條跨哈德遜河隧道，幾乎所有進出紐約的通勤火車都會在此停靠，高峰時段車次間隔不到十分鐘，前往紐約的單程車票僅需4.5元。而該樞紐站地處偏僻、遠離居民區，下了巴士的無證客並無其他地方可去，顯然只有繼續轉乘火車前往紐約。

新州州長墨菲(Phil Murphy)的發言人瓊斯(Tyler Jones)確認，新州只是被當作中轉站，幾乎所有無證客的最終目的地還是紐約市。瓊斯同時表示，州府正在針對這個問題與聯邦、地方郡縣以及紐約市溝通並尋求合作。

無證客 紐約市 新州

上一則

康尼島元旦「北極熊」冬泳 華人也響應

延伸閱讀

亞當斯當眾揶揄攔檢新法 議員：魯莽

亞當斯當眾揶揄攔檢新法 議員：魯莽
無視亞當斯規範 6輛巴士載無證客抵紐約

無視亞當斯規範 6輛巴士載無證客抵紐約
紐約、芝城、丹佛3市長聯手 無證客巴士限制入城

紐約、芝城、丹佛3市長聯手 無證客巴士限制入城
紐約市長亞當斯特助多達293人 總年薪逾2430萬 惹議

紐約市長亞當斯特助多達293人 總年薪逾2430萬 惹議

熱門新聞

死者Nur Aisyah Binte MD Akbar與丈夫Abdul Rauf Bin Mohd Said。（取自Abdul Rauf Bin Mohd Said的Facebook主頁）

新加坡女遊客紐約州立公園內墜亡 事發時正與丈夫拍照

2023-12-28 16:04
馬來西亞餐廳海南雞記主打海南雞飯，維爾士評價，它在紐約的雞肉飯界可謂是一個堅實的選擇。(取自餐廳主頁)

2亞洲餐廳入選紐約12佳…8大道這家 人均不超過20元

2023-12-25 11:19
臨近新年，紐約市正掀起一波餐廳倒閉潮，其中不乏中餐廳和奶茶店。(記者范航瑜／攝影)

成本高漲 紐約餐飲業掀倒閉潮…中餐館、奶茶店難倖免

2023-12-26 06:31
布碌崙9大道華人區一名婦女在公寓內遭入室襲擊和強暴。(警方提供)

紐約布碌崙華人區婦女遭入室強暴 警公布歹徒照片盼捉拿

2023-12-25 11:43
布碌崙9大道一名華婦在商業場所遭強暴。(警方提供)

紐約布碌崙華婦在店內遭強暴 2同事被刀脅迫「安靜」

2023-12-27 15:01
紐約市有三所大學在今年上榜全美前100名，分別為坐落於曼哈頓上西區的哥倫比亞大學(如圖)、下城的紐約大學和中城的復敦大學。(記者張心／攝影)

權威排名出爐 紐約州這些名校今年被評為最佳

2023-12-29 13:47

超人氣

更多 >
日本能登規模7.6強震、首波海嘯已抵岸 多地發布警報「快逃」

日本能登規模7.6強震、首波海嘯已抵岸 多地發布警報「快逃」
疑遭綁架中國留學生 找到人了

疑遭綁架中國留學生 找到人了
台灣副總統辯論會後最新民調 柯盈配支持度掉2%

台灣副總統辯論會後最新民調 柯盈配支持度掉2%
血流如注…南韓在野黨魁李在明頸部遭刺 兇嫌當場被逮

血流如注…南韓在野黨魁李在明頸部遭刺 兇嫌當場被逮
住宅房地產降溫產生漣漪效應 其他產業遭衝擊

住宅房地產降溫產生漣漪效應 其他產業遭衝擊