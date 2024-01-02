「曲線救國」躲限制令 無證客巴士改路線
紐約市長亞當斯(Eric Adams)去年年底聯合芝加哥和丹佛市長簽署行政令，對載運無證客的車輛設置嚴格入城規範；然而就在命令發布後不久，運載無證客的巴士業者就找到了「曲線救國」的辦法規避新令，他們將巴士的終點改在新澤西州境內的通勤鐵路車站，讓無證客轉乘火車輕鬆前往紐約。
新澤西州錫考庫斯市(Secaucus)市長貢內利(Michael Gonnelli)在去年12月31日發表一份聲明，表示地方當局發現，從去年12月30日起，多輛從德州和路易斯安那州發出的載運無證客的巴士進入了新州捷運局(NJ Transit)所屬的錫考庫斯客運樞紐站，並安排無證客下車後自行搭乘通勤火車前往紐約。聲明中還提到，根據新州警方的報告，這種操作目前在全州境內的多座通勤火車站都有發生。
新州澤西市(Jersey City)也在官方推特上轉載了貢內利聲明的內容，並透露，經該市緊急情況處理部門的監測，在2023年底的最後兩天之內，至少有十輛巴士採用這種「曲線救國」的方式，載運了397名無證客輾轉進入了紐約市。
貢內利在他的聲明中直言，巴士運營方顯然是在針對紐約市的新規，並採取這種方式逃避處罰。根據亞當斯的命令，載運無證客的巴士業者必須在抵達紐約前32小時通知市府，且入城時間被嚴格限制在每周一至周五的上午8時30分至12時之間，落客地點也只有位於曼哈頓中城的一處。違者將被市府提起刑事訴訟。
被巴士業者選取的新終點錫考庫斯樞紐站與紐約賓州車站(Penn Station)，僅相隔一條跨哈德遜河隧道，幾乎所有進出紐約的通勤火車都會在此停靠，高峰時段車次間隔不到十分鐘，前往紐約的單程車票僅需4.5元。而該樞紐站地處偏僻、遠離居民區，下了巴士的無證客並無其他地方可去，顯然只有繼續轉乘火車前往紐約。
新州州長墨菲(Phil Murphy)的發言人瓊斯(Tyler Jones)確認，新州只是被當作中轉站，幾乎所有無證客的最終目的地還是紐約市。瓊斯同時表示，州府正在針對這個問題與聯邦、地方郡縣以及紐約市溝通並尋求合作。
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