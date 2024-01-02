「曲線救國」躲限制令 無證客巴士改路線

錫考庫斯車站與紐約賓州車站僅相距一站，每日有大量車次前往紐約。(記者許君達／攝影)

紐約市 長亞當斯(Eric Adams)去年年底聯合芝加哥和丹佛市長簽署行政令，對載運無證客 的車輛設置嚴格入城規範；然而就在命令發布後不久，運載無證客的巴士業者就找到了「曲線救國」的辦法規避新令，他們將巴士的終點改在新澤西州境內的通勤鐵路車站，讓無證客轉乘火車輕鬆前往紐約。

新澤西州錫考庫斯市(Secaucus)市長貢內利(Michael Gonnelli)在去年12月31日發表一份聲明，表示地方當局發現，從去年12月30日起，多輛從德州和路易斯安那州發出的載運無證客的巴士進入了新州 捷運局(NJ Transit)所屬的錫考庫斯客運樞紐站，並安排無證客下車後自行搭乘通勤火車前往紐約。聲明中還提到，根據新州警方的報告，這種操作目前在全州境內的多座通勤火車站都有發生。

新州澤西市(Jersey City)也在官方推特上轉載了貢內利聲明的內容，並透露，經該市緊急情況處理部門的監測，在2023年底的最後兩天之內，至少有十輛巴士採用這種「曲線救國」的方式，載運了397名無證客輾轉進入了紐約市。

貢內利在他的聲明中直言，巴士運營方顯然是在針對紐約市的新規，並採取這種方式逃避處罰。根據亞當斯的命令，載運無證客的巴士業者必須在抵達紐約前32小時通知市府，且入城時間被嚴格限制在每周一至周五的上午8時30分至12時之間，落客地點也只有位於曼哈頓中城的一處。違者將被市府提起刑事訴訟。

被巴士業者選取的新終點錫考庫斯樞紐站與紐約賓州車站(Penn Station)，僅相隔一條跨哈德遜河隧道，幾乎所有進出紐約的通勤火車都會在此停靠，高峰時段車次間隔不到十分鐘，前往紐約的單程車票僅需4.5元。而該樞紐站地處偏僻、遠離居民區，下了巴士的無證客並無其他地方可去，顯然只有繼續轉乘火車前往紐約。

新州州長墨菲(Phil Murphy)的發言人瓊斯(Tyler Jones)確認，新州只是被當作中轉站，幾乎所有無證客的最終目的地還是紐約市。瓊斯同時表示，州府正在針對這個問題與聯邦、地方郡縣以及紐約市溝通並尋求合作。