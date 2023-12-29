我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

李善均出殯眾星相送 長子捧遺照 田慧振哭到崩潰

一次掌握2024年美股5大主題：降息前景、總統大選、科技業成長展望

紐約暖冬 跨年夜不會降雪

記者許君達、高雲兒／紐約報導
公園裡的花朵在冬季就已經提早綻放。(記者許君達／攝影)
公園裡的花朵在冬季就已經提早綻放。(記者許君達／攝影)

繼沒有雪的聖誕節之後，期待跨年夜降雪的民眾恐怕又要失望了；氣象專家預測，今年的跨年夜將會溫暖而乾燥，不過期盼下雪的人們，可能在新年伊始看到飄雪。

近一周來，紐約所在的東北部地區經歷比往年還要高溫的天氣，28日，儘管持續陰雨，但紐約市的最高溫度還是達到了華氏54度，比歷年同期均溫高出了14度。根據國家氣象局(National Weather Service)的預測，相對溫暖的天氣會一直持續到年末，時報廣場的跨年夜活動，預計將不會被惡劣天氣影響。

在溫暖的天氣中，曼哈頓華埠哥倫布公園內的部分樹木提前開花，住在公園附近的社區人士陳家齡說，冬季開花相當罕見，不過去年同樣是暖冬，倒是也見到了這種「樹木被天氣欺騙」的異常現象。

根據氣象，連續兩個冬季以來，紐約「不超過1吋」的降雪天氣已連續近700天，而今年將是紐約連續第21個沒有降雪的跨年夜；國家氣象局顯示，這種暖冬天氣不僅在紐約市，全美各地也都是類似情況，包括芝加哥日前就度過史上第二溫暖的聖誕節，原本以寒冷著稱的明尼蘇達州，也異常溫暖。

在溫度走高缺乏降雪的同時，紐約及周邊地區的今年的冬季降雨卻比往年顯著增多。僅在12月內，紐新兩州都會區，就已多次在沒有遭遇極端天氣的情況下，發布了洪水預警。

溫暖的跨年夜對計畫到曼哈頓時報廣場參加跨年夜活動的人來說是個好消息。根據ABC的天氣預報，12月31日(周日)當天，曼哈頓為多雲轉晴的天氣，最高溫華氏46度，最低華氏37度，全天溫度均高於冰點(華氏32度)，亦無大風。

不過根據預報，從2024年的第一周起，紐約的天氣將會恢復與往年同期相同當，最高溫維持在華氏40度左右，屆時民眾則要注意保暖。

氣象預測，今年的跨年夜將會溫暖而乾燥，不會出現降雪情形。(本報資料照片)
氣象預測，今年的跨年夜將會溫暖而乾燥，不會出現降雪情形。(本報資料照片)
紐約的暖冬使曼哈頓公園中的桃花提前開放。(記者許君達／攝影)
紐約的暖冬使曼哈頓公園中的桃花提前開放。(記者許君達／攝影)

高溫 曼哈頓 聖誕節

上一則

節後華人快遞店冷清 生意比去年少一半

下一則

Citi Bike新年調漲 非會員單程最多漲5元

延伸閱讀

紐約9大道強暴案嫌犯被捉拿歸案 從66分局押往拘留所

紐約9大道強暴案嫌犯被捉拿歸案 從66分局押往拘留所
新加坡女遊客紐約州立公園內墜亡 事發時正與丈夫拍照

新加坡女遊客紐約州立公園內墜亡 事發時正與丈夫拍照
冬季安全駕駛 紐約州府發布建議

冬季安全駕駛 紐約州府發布建議
紐約跨年水晶球揭幕 「領結」致敬時報廣場

紐約跨年水晶球揭幕 「領結」致敬時報廣場

熱門新聞

華爾街華人會計師李米婭轉行職業女友。(取自李米婭社交媒體)

華人會計師轉行千元時薪「職業女友」一周賺數萬

2023-12-22 01:28
馬來西亞餐廳海南雞記主打海南雞飯，維爾士評價，它在紐約的雞肉飯界可謂是一個堅實的選擇。(取自餐廳主頁)

2亞洲餐廳入選紐約12佳…8大道這家 人均不超過20元

2023-12-25 11:19
布碌崙9大道華人區一名婦女在公寓內遭入室襲擊和強暴。(警方提供)

紐約布碌崙華人區婦女遭入室強暴 警公布歹徒照片盼捉拿

2023-12-25 11:43
臨近新年，紐約市正掀起一波餐廳倒閉潮，其中不乏中餐廳和奶茶店。(記者范航瑜／攝影)

成本高漲 紐約餐飲業掀倒閉潮…中餐館、奶茶店難倖免

2023-12-26 06:31
死者Nur Aisyah Binte MD Akbar與丈夫Abdul Rauf Bin Mohd Said。（取自Abdul Rauf Bin Mohd Said的Facebook主頁）

新加坡女遊客紐約州立公園內墜亡 事發時正與丈夫拍照

2023-12-28 16:04
布碌崙9大道一名華婦在商業場所遭強暴。(警方提供)

紐約布碌崙華婦在店內遭強暴 2同事被刀脅迫「安靜」

2023-12-27 15:01

超人氣

更多 >
讓浴室磁磚清潔發亮 地產仲介推薦用2元調味品

讓浴室磁磚清潔發亮 地產仲介推薦用2元調味品
存放麵粉只有一個方法 讓麵粉大廠教你

存放麵粉只有一個方法 讓麵粉大廠教你
新加坡女遊客紐約州立公園內墜亡 事發時正與丈夫拍照

新加坡女遊客紐約州立公園內墜亡 事發時正與丈夫拍照
現實即地獄 受完罰走人…李善均神劇10金句 溫暖無數人卻救不了自己

現實即地獄 受完罰走人…李善均神劇10金句 溫暖無數人卻救不了自己
南加六旬亞裔女撿可回收物 遭遊民大錘砸死

南加六旬亞裔女撿可回收物 遭遊民大錘砸死