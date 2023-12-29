紐約暖冬 跨年夜不會降雪

公園裡的花朵在冬季就已經提早綻放。(記者許君達／攝影)

繼沒有雪的聖誕節 之後，期待跨年夜降雪的民眾恐怕又要失望了；氣象專家預測，今年的跨年夜將會溫暖而乾燥，不過期盼下雪的人們，可能在新年伊始看到飄雪。

近一周來，紐約所在的東北部地區經歷比往年還要高溫 的天氣，28日，儘管持續陰雨，但紐約市的最高溫度還是達到了華氏54度，比歷年同期均溫高出了14度。根據國家氣象局(National Weather Service)的預測，相對溫暖的天氣會一直持續到年末，時報廣場的跨年夜活動，預計將不會被惡劣天氣影響。

在溫暖的天氣中，曼哈頓 華埠哥倫布公園內的部分樹木提前開花，住在公園附近的社區人士陳家齡說，冬季開花相當罕見，不過去年同樣是暖冬，倒是也見到了這種「樹木被天氣欺騙」的異常現象。

根據氣象，連續兩個冬季以來，紐約「不超過1吋」的降雪天氣已連續近700天，而今年將是紐約連續第21個沒有降雪的跨年夜；國家氣象局顯示，這種暖冬天氣不僅在紐約市，全美各地也都是類似情況，包括芝加哥日前就度過史上第二溫暖的聖誕節，原本以寒冷著稱的明尼蘇達州，也異常溫暖。

在溫度走高缺乏降雪的同時，紐約及周邊地區的今年的冬季降雨卻比往年顯著增多。僅在12月內，紐新兩州都會區，就已多次在沒有遭遇極端天氣的情況下，發布了洪水預警。

溫暖的跨年夜對計畫到曼哈頓時報廣場參加跨年夜活動的人來說是個好消息。根據ABC的天氣預報，12月31日(周日)當天，曼哈頓為多雲轉晴的天氣，最高溫華氏46度，最低華氏37度，全天溫度均高於冰點(華氏32度)，亦無大風。