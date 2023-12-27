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紐約市民卡申請數 較去年暴增近50%

記者劉梓祁／紐約報導
紐約市民卡流動登記車，駛入法拉盛。(記者劉梓祁／攝影)
紐約市民卡流動登記車，駛入法拉盛。(記者劉梓祁／攝影)

紐約市過去一年多來已接收超過10萬名無證客，不僅導致市府財政壓力驟增，並多次有消息傳出指政府部門將削減開支、填補差額；最新數據顯示，為全市無證移民所設的紐約市民卡(IDNYC)在今年達到創紀錄的申請數量，顯示移民數量急劇增加。

根據市府，紐約市民卡作為全國最大的城市卡類項目之一，由時任市長白思豪(Bill de Blasio)於2015年推出，可用作個人身分認證和獲取地方市政服務，範圍包括醫療保健、兒童入學以及公共圖書館和部分金融交易。

政府數據顯示，新發放的市民卡數量在2023年與去年同期增加近50%。據統計，2022年1月1日至12月15日發放有8萬2085張市民卡，而今年同期市府發放了11萬2238張市民卡，與快速增長的移民數量相吻合。

申請要求指本卡不以移民身分作為核發標準，因此包括尋求庇護者和其他非法進入美國的人均能申請。其中，皇后區牙買加(Jamaica)的公共圖書館，被市人力資源管理局指定為申請處理中心之一。皇后區公共圖書館執行長沃爾科特(Dennis Walcott)表示，申請者時常從早上3時開始排隊，長度可將建築包圍。

曾在白思豪任期內擔任副市長的沃爾科特指出，除拉丁美洲外，申請人來自世界各地的廣泛地區，甚至包括非洲。他說，對無證客而言，擁有身分證是新生活的重要一步，從而能夠獲得各類服務。

市長亞當斯(Eric Adams)辦公室也表示，幫助獲得紐約市民卡是市府為滿足新移民到來，所採取「全員出動策略」的一部分。市府發言人瑪姆拉克(Kayla Mamelak)也表示，申請人數的快速增長，發生在市府擴大市民卡申請適用文件清單後，目的為滿足弱勢群體和庇護者需求，並盡力增加該卡的可及性。

另外，公共圖書館的英語作為第二語言(ESL)課程的註冊人數，也在今年與去年間增加35%。據悉，公共圖書館的工作人員可幫助申請人填寫表格，並提供簡歷修改等就業援助。

紐約市民卡 圖書館 移民

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