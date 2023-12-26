法拉盛上海小吃擬歇業 食客惋惜

邵Deo說，可能會考慮在明年春節關店，但不知能不能撐到那時，「這實在很無奈」。(記者高雲兒／攝影)

臨近年末，和其他店家一樣，邵Deo和父親正為自家餐館「上海小吃」忙碌，父親張羅後廚，Deo則在店內包薺菜大餛飩，這是江南人最常吃的餛飩，薺菜有獨特的野菜香氣，剁碎後和肉末混合，有一種不肥不膩的鮮美。

在紐約，能買到上海風味的純手工薺菜餛飩的餐館屈指可數，法拉盛 的上海小吃就是其中一家；但這樣的餛飩也許很快就吃不到了。邵Deo說，正考慮在明年農曆春節關店，不過不知能否撐到那個時候，「這實在很無奈」。

比他更無奈和不捨的，可能是1990年代末從上海來紐約打拼的邵爸爸，他曾是知名本幫菜餐廳「上海灘」的大廚，之後上海灘關閉，邵先生就另起爐灶，在法拉盛39大道開了上海小吃，保留了大部分本幫菜口味：既有濃油赤醬、糖重色豐，也有鹹淡適口，鮮活清淡。

在邵Deo的記憶裡，剛開的幾年，幾乎每天都要開放二樓，顧客還須等位；但近幾年，這樣的盛況已不再。

邵爸爸分析，他當時定位的食客對象是老一代上海人和江浙人，「他們要吃的是傳統的正宗上海菜」；如今這些人群要麼搬走，要麼凋零，還在世的也已不是主力消費人群；疫情 給上海小吃又一重擊，他們本來合作的航空公司也大幅減少航班，更少一群客戶。

邵Deo在店內包薺菜大餛飩，這是江南人最常吃的餛飩，薺菜有獨特的野菜香氣，剁碎後和肉沫混合，有種不肥不膩的鮮美。(記者高雲兒／攝影)

邵Deo已辭掉白領工作，到店裡幫忙；他和父親每周六天、每天早上9時到晚上9時在店裡工作。當問到辛不辛苦的時候，邵爸爸說，「主要是精神上压力很大，房租高，物价高，人工高，但我們這樣的餐館，菜价不能高」，他感嘆，「我已經貼了很多錢了」。

除了客戶群流失，邵爸爸說，他也知道本幫菜沒落了，「現在年輕人更愛吃火鍋、川菜和燒烤，本幫菜的甜口是他們不習慣的」；菜品質量不穩定是另一個原因，「我們都是現燒現做，例如活跳油爆蝦，响油鳝丝，對大廚的要求高，預制菜反而對廚師的要求較低，餐館反而能站穩腳跟」。

上海小吃準備關掉的消息已傳到一些老客人耳朵裡，一些熟客紛紛到店裡打卡、鼓勵，這讓邵爸爸猶豫，「昨天還有兩個人來買了兩袋子餛飩，他們說『你不要關掉啊，我多買點東西』，我聽了也很無奈」。

他仍在尋求轉機，「明年年初，我想推出一些套餐，裡面都是招牌本幫菜，客人不可以選，就是吃這些正宗的菜」，不過他會做些調整，「在不影響本幫菜的口味下，做出適合年輕人的口味」。