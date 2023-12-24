超級星期六 掀聖誕購物熱 商家估消費潮持續到明年1月初

紐約客在23日「超級星期六」作最後衝刺，到商店購買聖誕禮物。(記者顏潔恩／攝影)

聖誕節 近在眼前，23日是聖誕節前的最後一個周六，有「超級星期六」(Super Saturday)之稱；紐約市零售商 迎接節前最後倒數期的消費高峰；全市不少禮品店裡一整天顧客絡繹不絕，他們希望挑到合適又獨特的好禮送給親友，售賣巧克力、糖果、餅乾的專營店也迎來比以往更多的客戶，配合節日推出促銷配套。

今年的聖誕節前夜為周日，這讓民眾有機會在節前的最後一個周末採購聖誕禮物，使得23日成為「黑色星期五」之後零售業者最繁忙的一天。

23日在紐約市，不少民眾把握最後機會到各大商場和店鋪購買禮物，並確保準備聖誕節晚餐的所有食材也都備好；其中義大利 裔美國人在平安夜有個特別的傳統，即在飯桌上呈上七道不同的海鮮餐，因此當日在布朗士爾蒙特(Belmont)的小義大利社區，可見眾多民眾在不同的店鋪外排隊，購買的商品以食物為主。

據全美零售商聯盟(NRF)估算，當天全美有多達1億4200萬人在網上採購， 比2017年創下的聖誕節前周末網上採購人數1億2600萬人大幅增加。

坐落在布碌崙(布魯克林)公園坡(Park Slope)的禮品店Annie's Blue Ribbon，因有多款精美產品供選購，店內自早上10時開門起，就不停地迎來一波又一波的人潮；據觀察，消費者選購的幾項熱門產品包括2024年曆、保暖襪子、馬克杯、拼圖、玩偶和節日卡片等。

正在挑選禮品的華裔顧客鄺Jenny表示，她最主要的佳節禮品都已提前網購，但還有幾個親朋好友的禮物未買好，於是趁著周末空閒到店鋪尋找一些靈感；在選購物品上，她希望找到既好看獨特、又實用的禮品，像是有可愛圖樣的襪子、或是注入搞笑設計的飲料杯墊等。

一些糖果旗艦店也在假日季裡迎來比以往更多的人潮，零售商Nuts Factory推出不同大小和價位的禮盒，從18元至50元不等，民眾可在盒子能盛裝的限度內隨意挑選喜歡的甜食，有巧克力餅乾、各類花生、紅棗、糖果等選項。

一位在店裡購物的民眾表示，佳節送禮是他覺得相當苦惱的事，身邊多數人似乎都不缺什麼東西，所以她傾向於購買甜品送禮；他喜歡商店推出這樣的配套，一個盒子裡任由民眾依個人口味選喜歡的甜食，有充分的選擇自由，且包裝精美，在他看來還是相當花心思。

也有購物者表示，他在周六到店裡選購禮物，是因為覺得此時再去網上購買，擔心送貨會來不及，不及直接到店裡買到手，心裡踏實。

業者估計，由於商家的打折促銷活動並未停止，民眾今年的節日消費熱潮在聖誕節後還會持續，將延續到明年1月初。