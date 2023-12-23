少數族裔圓桌會 亞當斯承諾：不砍治安經費

紐約市長亞當斯22日舉行「2023年末少數族裔媒體圓桌會議」，邀請約35家媒體到場參加。(記者張心／攝影)

紐約市長亞當斯 (Eric Adams)22日舉行「2023年末少數族裔媒體圓桌會議」(Ethnic and Community Media Roundtable)，面對眾人對經費削減的提問，他承諾不會對公共治安相關領域「開刀」，但尚不確定教育領域會受到多大影響，也沒有回答記者就特殊高中 、資優班 等優質教育是否會被縮減的提問。

當日會議邀請約35家媒體到場參加，提問焦點主要聚集在市政預算減少及其潛在負面影響。亞當斯表示，自己絕對不會做任何影響紐約治安的事情，將適當地調配警察，以確保最大限度地利用人力，「我們正在努力維持當前居民的生活質量，最大限度地利用人力物力，去運營一個更高效的城市。」

面對市議會本周通過法案、要求警察對每次街頭攔截都要報告，亞當斯政府打算如何應對？是否會拒絕簽字？他回應稱，這個法案完全是錯誤的，會把警察的時間浪費在大量的文書工作上，且市府還需要支付超額加班費。

「我贊同就刑事調查攔截進行報告，但目前的情況是，哪怕要去找個失蹤人口，警察每詢問一次路人都要上交報告，這對於警力資源完全是浪費。」亞當斯稱正在和團隊對可能進行的反對措施協商，並會在接下來的日子裡公布。

針對昨日市教師聯合工會(UFT)提告，稱市府減少5億5000萬元的教育經費完全是不合理的；亞當斯回應，聯邦教育救濟金確實要耗盡了，他上午剛和市教育局總監班克斯(David Banks)團隊碰面，就所有的教育項目進行總結羅列，看明年哪些需要縮減和調整。「但我們還不知道，具體什麼項目會被取消或減少。這沒有平衡和最優解，我們很難做決定，只能秉持不造成太多教學損失的原則進行。」