高德曼會選民 談堵車費、心理照護

第十選區國會眾議員高德曼(左二)在中華公所會選民。(記者劉梓祁/攝影)

代表曼哈頓華埠 地區的第十選區國會眾議員 高德曼(Dan Goldman),20日在曼哈頓華埠紐約中華公所舉辦「與國會議員見面」(Meet Your Congressman)活動,與當地居民開放式對話,共同討論住房、反仇恨、堵車費 和心理健康等議題。

今年初上任、曾擔任紐約南區聯邦助理檢察官的高德曼表示,今年國會工作繁忙,他與國會眾議員孟昭文(Grace Meng)合作,致力於推動多個項目,如確保緊急警報可以用多語言發送的語言可及性,以及針對反仇恨犯罪立法、提升無障礙設施合規性和提出精神健康方面提案等。

有居民提出如今街頭患有精神病患的遊民愈來愈多並危及治安,高德曼表示他與同僚提出的「高慧民法案」(Michelle Alyssa Go Act)和「加強嚴重精神疾病補助法案」(Strengthening Medicaid for Serious Mental Illness Act)相輔相成,其中前者針對醫院等精神健康機構,後者擬對基於社區的醫療保健提供更多資金,從而提供更好的地域性服務、填補精神健康治療的缺口。

對此,社區成員王鏑表示,希望提案在順利通過後能謹慎地選擇資源投入的地點,否則將危害社區環境及治安。他以華埠羅斯福公園(SDR Park)舉例指出,若將精神健康資源放在此處,將會吸引更多精神健康患者前往,為社區亞裔長者帶來更多壓力,若放在醫院等地則可以接受。目前,兩提案暫無實質進展。

此外,針對華埠社區不斷反對的堵車費計畫,高德曼作為該計畫的長期支持者,表示他相信居民會隨著時間的推移,看到該計畫的益處,並理解大眾當下僅關注成本,從而忽視了額外公車線路、更好的交通和減少壅堵等好處。他說,數據顯示多數市內居民習慣選擇公共交通出行,因此堵車費僅會對少數人產生約束,但他仍會嘗試和多方溝通,爭取降低免繳費的收入門檻。