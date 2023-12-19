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不再是庇護城 紐約「庇護權法」悄悄終結 無官方通告、法院裁決

記者范航瑜／紐約報導
「庇護權」法令在大量無證客持續湧入紐約的情況下已宣告終結。圖為無證客16日在紐約街頭排隊等待床位。(美聯社)
「庇護權」法令在大量無證客持續湧入紐約的情況下已宣告終結。圖為無證客16日在紐約街頭排隊等待床位。(美聯社)

在沒有任何官方通告和法院裁決的情況下，紐約市施行42年之久的「庇護權」(Right to Shelter)法令已在悄無聲息中終結。市長亞當斯(Eric Adams)曾在今年10月向曼哈頓的州高等法院(Manhattan Supreme Court)提出動議，要求暫停紐約市該法令。

據獨立媒體THE CITY於18日報導，「庇護權」法令在大量無證客持續湧入紐約的情況下已宣告終結。「庇護權」法令保證，任何無證客只要有需要，就能在當天獲得床位。在過去的一年多裡，有超過14萬名無證客湧來紐約，其中許多是因為紐約有「庇護權」法令，市府也開設了越來越多的臨時庇護所來容納他們。

從10月開始，亞當斯政府在東村開設了「重新分配點」(reticketing center)，主要為那些已用盡了庇護所30天停留時間的無證客提供床位。

紐約市首次明確表示，政府可以為無證客提供去任何州或國家的機票，但不能保證提供床位。過去數周，每天早上都有數百人從凌晨開始排隊，僅僅為了得到一張床位。這一臨時的庇護系統最終還是在感恩節假期崩潰。大群成年無證客從南部邊境湧來，讓紐約市陷入了嚴重的床位緊缺。不少人等待超過七天，才得到一個床位。在此期間，他們只能在街邊、地鐵上或政府安排的等待室內過夜。

亞當斯多次宣稱，「庇護權」是一個過時法令，紐約市已經無法承擔持續湧入的大量無證客。「庇護權」法令於1981年根據「卡拉漢訴卡瑞案」(Callahan v. Carey)制定，當時僅適用於成年男性，紐約市只須為無家可歸者提供125張床。如今，紐約庇護所裡有超過12萬2100人，包括6萬5000名無證客。

亞當斯曾在10月的記者會上表示：「目前我們有兩種思路。一種思路認為，無論你來自哪裡，只要你來到紐約，我們有責任用有限的納稅人資源來照顧你，無論你想要待多久，我們會為你提供衣食住行和醫療，」他說。「但還有另一種思路：我們不同意。」前紐約市長朱利安尼(Rudy Giulani)和彭博(Michael Bloomberg)都曾試圖推翻這一法令，但未成功。

迄今紐約市已在無證客問題上花費了數十億元，但聯邦政府僅提供了1億5900萬元的補貼。「我無法驅逐這些人，我無法命令這些大巴士掉頭。我唯一的權力就是爭取在預算上取得平衡。」亞當斯表示。儘管他的支持率創下了歷史新低，但根據本月初昆尼別克大學投票研究所的民調，62%的紐約人同意他的看法，即無證客可能會毀了紐約市。

紐約市府悄悄停止紐約市「庇護權」法令。此前市長亞當斯曾表示，該法令僅僅會暫停，並...
紐約市府悄悄停止紐約市「庇護權」法令。此前市長亞當斯曾表示，該法令僅僅會暫停，並不會終止。(市府提供)

庇護 無證客 紐約市

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