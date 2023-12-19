紐約市人口疫情後持續流失 工薪階層、中青年最嚴重

統計數據顯示，新冠疫情過後，紐約市雖然迎來了外國移民的小高峰，但總人口仍持續下降。中青年和工薪階層的人口流失最為嚴重。(記者許君達／攝影)

紐約州 主計長狄納波利(Thomas P. DiNapoli)18日發布人口統計報告指出，紐約市 在三年疫情 期間，紐約市人口減少超過五個百分點，但老齡人口比例則有所增加；而在疫情之後的2023年，紐約市本地居民遷出的趨勢並未好轉，但來自外國的新住民則對總人口數量起到了一些拉升作用。

數據顯示，從2010年至2020年的十年間，紐約州人口凈增超過80萬人，其中紐約市貢獻的增長達到近63萬 人，漲幅達到7.7%，超過全美的人口總增幅。然而，新冠大流行幾乎抹平了前十年全部的增長人數；從2020年至2022年，紐約市人口減少了5.3%，其中布朗士和曼哈頓的降幅超過了平均值。僅在2021年，從紐約市搬離、前往州內或全美其他地方的人口就超過31萬。

狄納波利表示，人口結構的改變，對未來的預算和政治決策都有重要的影響。

根據報告，在疫情之後，紐約市的人口雖然回升，但人群構成發生了較大改變。紐約作為一個國際化都市，境外移入一直是人口增長的一個重要組成部分。2021年，由於疫情肆虐和國際旅行的凍結，紐約市的新增國際移入人口僅約2萬人，跌入最近十年來的谷底；到2022年，則猛增到5萬4000餘人，達到2016年川普上台以後的最高點。

但與此同時，紐約市的國內人口淨移出數字在2022年也超過20萬，僅低於疫情期間的2021年。這意味著，雖然外國移民在加速湧入紐約，但此前在本地生活的人卻大量逃離。

由於生活成本攀升，留在紐約的人口比以前更加富有，同時年齡也更大。2022年，居住在紐約市的年收入高於10萬元的家庭達到39%，而當年遷入紐約的人群年收入中位數則為5萬1000元，比2021年的數字增加了13.%。

相反，2022年離開紐約市的人收入中位數為4萬9000元，比2021年遷出人口低了18%。2022年的遷出人口除了收入更低外，從種族上也有所體現，普遍在經濟上處於劣勢地位的非洲裔和西語裔人口占到總遷出人口的64%。在留守紐約的所有年齡層中，只有65歲以上的人群比例有所上升，44歲以下的中青年則減少最多。