紐約市擴大半價地鐵公車卡適用人群

紐約市府15日宣布擴大「公平票價」(Fair Fares)計畫適用範圍。(MTA提供)

紐約市 府15日宣布擴大「公平票價」(Fair Fares)計畫適用範圍，新投資 2000萬元使更多居民可享受半價地鐵 、公交、火車優惠，符合條件的非公民也可申請。

根據最新的「公平票價」計畫，一人戶家庭年收入低於1萬7496元、兩人戶家庭年收入低於2萬3664元、三口之家年收入低於2萬9832元、四口之家年收入低於3萬6000元、五口之家年收入低於4萬2168元，即可符合計畫批准條件，在線提交申請獲得半價交通卡。

市府同時也為人數更多的家庭，設置了最低年收入申請標準；感興趣的民眾，可登入nyc.gov/fairfares網站，查詢詳細的標準信息。

具體申請流程為，符合資格的民眾可登入nyc.gov/accessfairfares網站，點擊「建立帳戶」(Create an Account)，輸入申請者姓名、電子郵箱(或建立使用者名稱)、設置密碼，之後按照網站的說明完成註冊；期間若有任何疑問，可撥打311尋求幫助。

市府表示，「公平票價」計畫適用於所有符合資格的紐約市民，無論移民背景、非公民也可提交申請。

這也是市府首次將收入資格標準，提高到聯邦貧困綫的120%。在此前的規定中，該計畫僅適用於年齡在18歲至64歲之間，收入低於聯邦貧困綫100%的紐約市民。