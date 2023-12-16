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紐約市擴大半價地鐵公車卡適用人群

記者張心／紐約報導
紐約市府15日宣布擴大「公平票價」(Fair Fares)計畫適用範圍。(MTA提供)
紐約市府15日宣布擴大「公平票價」(Fair Fares)計畫適用範圍。(MTA提供)

紐約市府15日宣布擴大「公平票價」(Fair Fares)計畫適用範圍，新投資2000萬元使更多居民可享受半價地鐵、公交、火車優惠，符合條件的非公民也可申請。

根據最新的「公平票價」計畫，一人戶家庭年收入低於1萬7496元、兩人戶家庭年收入低於2萬3664元、三口之家年收入低於2萬9832元、四口之家年收入低於3萬6000元、五口之家年收入低於4萬2168元，即可符合計畫批准條件，在線提交申請獲得半價交通卡。

市府同時也為人數更多的家庭，設置了最低年收入申請標準；感興趣的民眾，可登入nyc.gov/fairfares網站，查詢詳細的標準信息。

具體申請流程為，符合資格的民眾可登入nyc.gov/accessfairfares網站，點擊「建立帳戶」(Create an Account)，輸入申請者姓名、電子郵箱(或建立使用者名稱)、設置密碼，之後按照網站的說明完成註冊；期間若有任何疑問，可撥打311尋求幫助。

市府表示，「公平票價」計畫適用於所有符合資格的紐約市民，無論移民背景、非公民也可提交申請。

這也是市府首次將收入資格標準，提高到聯邦貧困綫的120%。在此前的規定中，該計畫僅適用於年齡在18歲至64歲之間，收入低於聯邦貧困綫100%的紐約市民。

市長亞當斯(Eric Adams)表示，此次與市議會聯合多投入2000萬元，將「公平票價」計畫總投資從2024財年拉到9500萬元，就是為了使更多的工薪家庭民眾，能夠享受到半價出行的優惠，「之前我們有30萬人受惠此計畫，未來希望有更多市民加入，帶著折扣去上班、上學、遊玩、就業、就醫等。」

具體申請流程如圖，若有任何疑問，可撥打311尋求幫助。(取自公平票價申請網站)
具體申請流程如圖，若有任何疑問，可撥打311尋求幫助。(取自公平票價申請網站)
符合計畫批准條件的市民，可在線提交申請獲得半價交通卡。(取自公平票價申請網站)
符合計畫批准條件的市民，可在線提交申請獲得半價交通卡。(取自公平票價申請網站)
參加「公平票價」(Fair Fares)計畫，居民可享受半價地鐵、公交、火車優惠...
參加「公平票價」(Fair Fares)計畫，居民可享受半價地鐵、公交、火車優惠。(取自公平票價申請網站)

紐約市 投資 地鐵

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