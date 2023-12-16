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魔咒再臨 紐約市周末防狂風暴雨…小心洪災斷電

記者張心／紐約報導
紐約市周末下雨「魔咒」再度來襲，氣象專家預計本周末又將是狂風暴雨。(州府提供)
紐約市周末下雨「魔咒」再度來襲，氣象專家預計本周末又將是狂風暴雨。(州府提供)

紐約市周末下雨「魔咒」再度來襲，氣象專家預計本周末又將是狂風暴雨，政府緊急預警紐約上州長島、部分沿海和地勢低窪區小心洪澇災害。

上周的勁風剛過，被吹斷的聖誕裝飾尚未修復，新一輪的狂風驟雨又再度來襲。根據國家氣象局(National Weather Service)15日預報，16日(周六)晚間將濃雲密布，17日(周日)早上開始傾盆大雨，直至19日(周二)清晨才可放晴。

紐約市降雨量預計將在2吋至3吋，但紐約上州會超過3吋，降雨集中區包括中哈德遜河谷(Mid-Hudson Valley)、卡茨基爾(Catskills)東部、州府地區(Capital Region)南部，還有長島沿海地區。州長霍楚(Kathy Hochul)15日下午發布緊急洪災預警，建議以上區域民眾做好防洪工作。

「本周末的強降雨和大風不僅會給全州帶來洪水威脅，還會有大規模的斷電隱患。我們希望大家做好準備，隨時採取安全防範措施。」霍楚指出，伴隨降雨來襲的還有勁風，紐約市區風速為每小時45哩，長島則將高達每小時50哩，存在潛在的大範圍停電事故風險。

紐約市民可註冊免費警報系統「Notify NYC」，及時掌握最新情況；訂閱可訪問NYC.gov/NotifyNYC，或撥打311。紐約州民眾可註冊「NY Alert」同樣獲取全州天氣預警，訂閱可參考https://alert.ny.gov。

然而，雖然惡劣天氣頻發，但氣象專家預計，下周二(19日)以後將恢復平靜氣候，預計民眾盼不到「白色聖誕節」了。「根據目前的預測，今年聖誕節前後都不會下雪。」氣象學家古德曼(Bill Goodman)表示，翻看過去30年的氣象資料，紐約市在年末假日季降雪的概率極低，大概最多只有15%；自1912年以來，聖誕節當天下雪的情況僅有18次。

紐約市 紐約上州 長島

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